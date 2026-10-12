Cum și-a salvat Gabi Torje tatăl de la moarte! Bărbatul a făcut infarct la masa de Paște: „Eram la o oră jumătate de primul spital”

Cum și-a salvat Gabi Torje tatăl de la moarte! Bărbatul a făcut infarct la masa de Paște: „Eram la o oră jumătate de primul spital”
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Gabi Torje și-a salvat tatăl de la moarte /Foto: Captură DigiSport
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Gabi Torje a surprins pe toată lumea. Concurentul de la Asia Express a făcut o confesiune emoționantă și a vorbit despre momentul în care a reușit să își salveze tatăl de la moarte. Bărbatul a făcut infarct chiar la masa de Paște, iar cel mai apropiat spital se afla la o oră și jumătate. Din fericire, fotbalistul a avut prezență de spirit și a acționat rapid.

În urmă cu patru ani, Gabi Torje traversa unul dintre cele mai dificile momente de viața lui. Tatăl său s-a stins din viață, iar asta i-a adus multă suferință. Însă, cu ani înainte ca bărbatul să se stingă din viață, acesta a mai trecut printr-o mare cumpănă, dar fiul său a reușit să îl salveze.

În cadrul unui podcast, Gabi Torje și-a adus aminte de momentul în care tatăl său a fost la un pas de moarte. Se pare că bărbatul a făcut infarct chiar în a doua zi de Paște. Situația a fost critică, asta pentru că primul spital apropiat se afla la o oră și jumătate distanță.

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Din fericire, în acel moment critic, Gabi Torje a acționat rapid. El a fost cel care și-a resuscitat tatăl și l-a pus pe picioare.

„Am luat cartonaș roșu, urma să avem meci la patru zile. Eu nu puteam să joc, fiind suspendat. Mi-a dat liber trei zile. În acele trei zile am plecat la casa părintească a mamei mele și au venit și ei, pentru că era Paștele. A doua zi de Paște, tata a făcut infarct lângă mine. Eu l-am salvat. L-am resuscitat, și-a revenit și eram la o oră jumătate de primul spital”, a povestit Gabriel Torje, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Gabi Torje și-a salvat tatăl /Foto: Captură YouTube

Ultima dorință a tatălui lui Gabi Torje

În cadrul aceluiași podcast, Gabi Torje a vorbit și despre momentul în care tatăl său s-a stins din viață. Ultimii ani din viața lui Vasile Torje au fost grei, acesta având numeroase probleme de sănătate și petrecându-și majoritatea timpului în spitale.

Acesta a murit în anul 2022, iar înainte să își dea ultima suflare a ținut să aibă o discuție serioasă cu fiul său. Bărbatul i-a predat ștafeta și i-a spus lui Gabi Torje că de acum el trebuie să fie capul familiei.

„Înainte să moară, a simțit lucrul acesta și a chemat neamurile, unchi, mătușe, tot la Timișoara. El a vrut să moară la București. Nu am avut cum să mă duc la spital în prima zi în care l-au internat, pentru că am avut meci cu Dinamo.

El a fost internat, era la Terapie Intensivă. M-am dus joi la el să vorbesc cu el, conștient fiind. Mi-a spus: «Ai grijă de Vlad, de Andrei, de Teo, de Larisa, de mama și fii bărbatul casei, cum ai fost și până acum, că eu o să mor». Îți dai seama ce am zis atunci?! «Lasă, poate halucinează». A doua zi dimineața a făcut infarct, a fost intubat și marți seara a murit”, a mai spus fotbalistul.

 

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Foto: Instagram

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