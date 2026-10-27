Surpriză la „Românii au talent”! Ce mâncare a adus soția lui Mihai Bobonete pentru colegii săi

Surpriză la „Românii au talent”! Ce mâncare a adus soția lui Mihai Bobonete pentru colegii săi
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Andra/ sursa foto: colaj CANCAN
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Filmările pentru noul sezon „Românii au talent” au început deja. Printre orele lungi de filmare și oboseală, pauza de masă este momentul preferat al juraților. Soția lui Mihai Bobonete le-a făcut o surpriză și le-a pus masa, aducându-le bunătăți de tot felul. 

Ca în fiecare an, Andi Moisescu își sărbătorește ziua de naștere pe platoul de filmare. De această dată, în cinstea lui, soția lui Mihai Bobonete a adus mâncare pentru toată echipa. Jurații s-au bucurat pe deplin de festin, iar partenera actorului a dezvăluit că cea care a pregătit bunătățile este mama acesteia, adică soacra lui Bobonete. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce mâncare a adus soția lui Mihai Bobonete pentru colegii săi

Pare că jurații de la „Românii au talent” sunt o mare familie. Andra a filmat un moment special și l-a publicat în mediul online. Artista le-a lăudat pe soția și soacra lui Mihai Bobonete pentru bunătățile pe care le-au pregătit. Masa îmbelșugată a avut și o ocazie importantă: aniversarea lui Andi Moisescu.

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„În pauza de masă îl sărbătorim pe Andi Moisescu. Soacra lui Mihai Bobonete ne-a răsfățat cu ceva bun”, a spus Andra.

Cătălina, soția actorului, a prezentat bucatele pe care le-a găsit cu drag mama ei, adică soacra lui Mihai Bobonete. Pe lângă șampania care nu putea să lipsească, aceasta a pus pe masă varză călită, mămăligă, salată de vinete și multe altele.

„Varză călită cu piept de porc afumat, mămăligă, salată de vinete, pâinica e acolo… Am mai adus plăcintă cu dovleac și mere”, a detaliat Cătălina.

Mâncare la Românii au Talent/ sursa foto: social media

Mâncare la Românii au Talent/ sursa foto: social media

Andra, încântată de bunătățile pregătite de soacra lui Mihai Bobonete

Din filmare se poate observa entuziasmul Andrei. Cântăreața nu s-a abținut și s-a apropiat de fiecare fel de mâncare. Aceasta i-a adus numai cuvinte de laudă soacrei lui Mihai Bobonete și, încântată de bunătățile primite, abia aștepta guste din preparatele al căror miros îi făcuse poftă.

„Avem aici niște șnițele cu piure, dar a adus Cătălina. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că noi în fiecare sezon suntem… răsfățați, da, varză cu mămăligă, abia aștept! Mie îmi plac vinetele foarte mult, numai că alea trebuie mâncate cu pâine, aia e, vai”, a reacționat jurata.

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