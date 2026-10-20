Mihai Bobonete, anunț neașteptat despre „Las Fierbinți”. Ce se întâmplă cu serialul de la PRO TV

Serialul „Las Fierbinți”, una dintre cele mai urmărite producții de televiziune din România, se pregătește pentru un moment special. Mihai Bobonete, actorul care îi dă viață lui Bobiță, a dezvăluit că echipa a început deja filmările pentru sezonul 30, o ediție aniversară de la care publicul are așteptări mari. După 15 ani în care producția a rămas în topul preferințelor telespectatorilor, actorii își propun să le ofere fanilor noi motive de bucurie.

Pe lângă detaliile despre serialul difuzat de PRO TV, Mihai Bobonete a vorbit și despre succesul constant al producției, dar și despre recunoștința pe care o simte față de oamenii care urmăresc povestea personajelor din Fierbinți de atâția ani.

Mihai Bobonete, dezvăluiri despre noul sezon

Pregătirile pentru noul sezon sunt deja în desfășurare. Totodată, faptul că producția a ajuns la cea de-a 30-a ediție reprezintă un reper important pentru întreaga echipă. Mihai Bobonete a explicat că programul său este unul încărcat. În paralel cu filmările pentru serial, vedeta participă și la proiectul „Românii au talent”.

Actorul a mărturisit că sezonul aniversar trebuie să fie unul deosebit, mai ales în contextul rezultatelor obținute de serial de-a lungul timpului.

„Dar e în funcție de program, pentru că filmez și la «Românii au talent», și în același timp filmez și pentru «Las Fierbinți», pentru că noi deja filmăm în avans pentru sezonul 30, care e sezonul aniversar și care ar trebui să iasă «bombă», pentru că trebuie să dăm și noi mai mult audienței. Adică uite și tu ce rating avem: 28-29!”, a declarat Mihai Bobonete pentru Libertatea.

Altfel spus, echipa lucrează deja la episoadele care vor marca acest prag aniversar. Declarațiile actorului arată că obiectivul rămâne același: menținerea interesului publicului și continuarea unei povești care a devenit familiară pentru milioane de români.

Cum explică actorul succesul serialului de la PRO TV

Unul dintre aspectele care îl impresionează pe Mihai Bobonete este faptul că „Las Fierbinți” continuă să obțină rezultate foarte bune, chiar și după numeroase sezoane. În opinia sa, longevitatea producției este cu atât mai remarcabilă cu cât interesul telespectatorilor nu pare să fi scăzut.

Actorul a subliniat că serialul reușește să își păstreze poziția în preferințele publicului. Mai mult, performanțele de audiență reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga echipă.

„Ideea e că este incredibil cum de-a lungul anilor acest serial nici măcar nu ajunge la un nivel cât să stagneze. Tot timpul pare că e în creștere, adică nu știu ce produs pe televiziune în România mai face share-ul pe care noi îl facem cu «Las Fierbinți».”

Cifrele menționate de Mihai Bobonete reflectă încrederea pe care acesta o are în producție. Pentru actor, succesul nu se rezumă doar la rezultatele de audiență, ci și la relația construită în timp cu cei care urmăresc aventurile personajelor din serial.

Mesajul transmis de Mihai Bobonete fanilor

Actorul a ținut să le mulțumească tuturor celor care au urmărit serialul de-a lungul anilor. Mihai Bobonete a evidențiat rolul esențial pe care publicul l-a avut în evoluția producției.

„Le mulțumesc tuturor care se uită și care sunt din ce în ce într-un număr mult mai mare. Le mulțumim foarte mult, suntem recunoscători pentru că fără ei și fără aprecierea publicului Las Fierbinți nu ar fi ajuns niciodată să scrie istorie”!

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