Mihai Bobonete, anunț neașteptat despre „Las Fierbinți”. Ce se întâmplă cu serialul de la PRO TV

Mihai Bobonete, anunț neașteptat despre „Las Fierbinți”. Ce se întâmplă cu serialul de la PRO TV
Galerie Foto 5
Actorul din „Las Fierbinți” a dezvăluit ce se întâmplă cu serialul / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Serialul „Las Fierbinți”, una dintre cele mai urmărite producții de televiziune din România, se pregătește pentru un moment special. Mihai Bobonete, actorul care îi dă viață lui Bobiță, a dezvăluit că echipa a început deja filmările pentru sezonul 30, o ediție aniversară de la care publicul are așteptări mari. După 15 ani în care producția a rămas în topul preferințelor telespectatorilor, actorii își propun să le ofere fanilor noi motive de bucurie.

Pe lângă detaliile despre serialul difuzat de PRO TV, Mihai Bobonete a vorbit și despre succesul constant al producției, dar și despre recunoștința pe care o simte față de oamenii care urmăresc povestea personajelor din Fierbinți de atâția ani.

Mihai Bobonete, dezvăluiri despre noul sezon

Pregătirile pentru noul sezon sunt deja în desfășurare. Totodată, faptul că producția a ajuns la cea de-a 30-a ediție reprezintă un reper important pentru întreaga echipă. Mihai Bobonete a explicat că programul său este unul încărcat. În paralel cu filmările pentru serial, vedeta participă și la proiectul „Românii au talent”.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Actorul a mărturisit că sezonul aniversar trebuie să fie unul deosebit, mai ales în contextul rezultatelor obținute de serial de-a lungul timpului.

„Dar e în funcție de program, pentru că filmez și la «Românii au talent», și în același timp filmez și pentru «Las Fierbinți», pentru că noi deja filmăm în avans pentru sezonul 30, care e sezonul aniversar și care ar trebui să iasă «bombă», pentru că trebuie să dăm și noi mai mult audienței. Adică uite și tu ce rating avem: 28-29!”, a declarat Mihai Bobonete pentru Libertatea.

Altfel spus, echipa lucrează deja la episoadele care vor marca acest prag aniversar. Declarațiile actorului arată că obiectivul rămâne același: menținerea interesului publicului și continuarea unei povești care a devenit familiară pentru milioane de români.

Cum explică actorul succesul serialului de la PRO TV

Unul dintre aspectele care îl impresionează pe Mihai Bobonete este faptul că „Las Fierbinți” continuă să obțină rezultate foarte bune, chiar și după numeroase sezoane. În opinia sa, longevitatea producției este cu atât mai remarcabilă cu cât interesul telespectatorilor nu pare să fi scăzut.

Actorul a subliniat că serialul reușește să își păstreze poziția în preferințele publicului. Mai mult, performanțele de audiență reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga echipă.

„Ideea e că este incredibil cum de-a lungul anilor acest serial nici măcar nu ajunge la un nivel cât să stagneze. Tot timpul pare că e în creștere, adică nu știu ce produs pe televiziune în România mai face share-ul pe care noi îl facem cu «Las Fierbinți».”

Mihai Bobonete a vorbit despre cifrele de care se bucură serialul după aproape 30 de sezoane / Sursa foto: Social media

Cifrele menționate de Mihai Bobonete reflectă încrederea pe care acesta o are în producție. Pentru actor, succesul nu se rezumă doar la rezultatele de audiență, ci și la relația construită în timp cu cei care urmăresc aventurile personajelor din serial.

Mesajul transmis de Mihai Bobonete fanilor

Actorul a ținut să le mulțumească tuturor celor care au urmărit serialul de-a lungul anilor. Mihai Bobonete a evidențiat rolul esențial pe care publicul l-a avut în evoluția producției.

„Le mulțumesc tuturor care se uită și care sunt din ce în ce într-un număr mult mai mare. Le mulțumim foarte mult, suntem recunoscători pentru că fără ei și fără aprecierea publicului Las Fierbinți nu ar fi ajuns niciodată să scrie istorie”!

CITEȘTE ȘI: Scandal de aproape jumătate de milion de euro în culisele „Las Fierbinți”! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV!

Dalida din Las Fierbinți, meserie neașteptată înainte de faimă! „Trei ani am făcut asta”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cu ce simptome se confruntă Ilinca Vandici în sarcină. Îi dau mari bătăi de cap prezentatoarei de la Kanal D
Cu ce simptome se confruntă Ilinca Vandici în sarcină. Îi dau mari bătăi de cap prezentatoarei de la Kanal D
Ahmad Daas, ispita de la Insula Iubirii, luat prin surprindere de parteneră. Ce s-a întâmplat la ziua de naștere a lui Lorlelai
Ahmad Daas, ispita de la Insula Iubirii, luat prin surprindere de parteneră. Ce s-a întâmplat la ziua de naștere a lui Lorlelai
Pe ce au cheltuit Valerie Lungu și Alex Gîlcă toți banii câștigați la Asia Express
Pe ce au cheltuit Valerie Lungu și Alex Gîlcă toți banii câștigați la Asia Express
De ce a zis Prințul Marco că Gabriella Barbu este mai bună decât Bianca Ghiurcă, de fapt: „Îmi pare rău pentru…”
De ce a zis Prințul Marco că Gabriella Barbu este mai bună decât Bianca Ghiurcă, de fapt: „Îmi pare rău pentru…”
Câți centimetri are Oana Roman în talie după ce a slăbit, de fapt. Vedeta s-a măsurat și le-a spus fanilor adevărul
Câți centimetri are Oana Roman în talie după ce a slăbit, de fapt. Vedeta s-a măsurat și le-a spus fanilor adevărul
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Mediafax
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Avertismentul șefului unuia dintre cele mai mari companii aeriene, preferată de români: Urmează cea mai mare scumpire de bilete din istorie
Gandul.ro
Avertismentul șefului unuia dintre cele mai mari companii aeriene, preferată de români: Urmează cea mai mare scumpire de bilete din istorie
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Prosport.ro
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Piața auto din România se prăbușește, atât pe segmentul mașinilor noi, cât și second-hand. Economist: Este un semnal teribil
Adevarul
Piața auto din România se prăbușește, atât pe segmentul mașinilor noi, cât și second-hand. Economist: Este un semnal teribil
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
Digi24
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Mediafax
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”
Click.ro
Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
Digi 24
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Preț mic la Auchan: Aparat smart de cafea Philips, ult mai ieftin ca la eMAG
go4it.ro
Preț mic la Auchan: Aparat smart de cafea Philips, ult mai ieftin ca la eMAG
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Avertismentul șefului unuia dintre cele mai mari companii aeriene, preferată de români: Urmează cea mai mare scumpire de bilete din istorie
Gandul.ro
Avertismentul șefului unuia dintre cele mai mari companii aeriene, preferată de români: Urmează cea mai mare scumpire de bilete din istorie
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Povestea celebrului model care VINDEA GENȚI pe stradă ca să poată supraviețui
Mediafax Spania
Povestea celebrului model care VINDEA GENȚI pe stradă ca să poată supraviețui
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.