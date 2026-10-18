Dalida din Las Fierbinți, meserie neașteptată înainte de faimă! „Trei ani am făcut asta”

Ecaterina Ladin este actrița care a dat viață personajului Dalida din Las Fierbinți. Acum toată lumea o asociază cu acest rol, însă puțini sunt cei care știu ce meserie a practicat aceasta înainte să cunoască succesul. Pentru o perioadă a luat o pauză de la actorie și a activat într-un domeniu la care nimeni nu se aștepta.

Ecaterina Ladin este originară din Republica Moldova, dar la vârsta de 17 ani s-a mutat în București. A terminat UNATC, a avut colaborări cu teatrele din Capitală, însă atunci când viza i-a expirat a trebuit să se întoarcă acasă. Și cum nu putea să stea degeaba, actrița s-a apucat să învețe meserie și a intrat într-un domeniu complet diferit de cel artistic.

Meseria neașteptată practicată de Ecaterina Ladin

Ei bine, se pare că Ecaterina Ladin s-a lăsat inspirată de fratele ei, care avea o afacere în Chișinău, și a învățat să facă acoperișuri. Deși domeniul poate părea unul ciudat pentru o fire artistică, actrița s-a descurcat de minune. Vreme de trei ani s-a implicat serios în afacerea care producea țiglă metalică, accesorii pentru acoperiș, jgheaburi și burlane.

„Fratele meu avea afacerea asta la Chișinău și în vara aia în care m-am întors eu la Chișinău am zis să fac și eu ceva așa. Și așa am învățat. Două săptămâni am umblat prin toată Moldova cu un domn care lua dimensiunile acoperișurilor și am urcat și eu pe case și am învățat să fac asta și asta am făcut trei ani. După trei ani de zile a venit criza economică și am avut patru luni în care n-am vândut niciun șurub”, a mărturisit actrița, în cadrul podcastului realizat de Liana Stanciu.

După trei ani de activitate, atunci când afacerea începuse să se stingă, Ecaterina Ladin s-a întors la actorie. Ulterior, aceasta a primit rolul care a făcut-o celebră publicului larg și pentru mulți a devenit Dalida. De asemenea, Ecaterina Ladin a mai povestit că pentru a lua rolul din Las Fierbinți i-a fost de mare ajutor și forma sa fizică.

„Dacă eram slabă nu cred că ajungeam în Las Fierbinți. Se făcuse episodul pilot, în 2010, și era Anca Dumitra, Geanina, slăbuță, frumoasă, ingenuă, personaj emploi și trebuia ceva un contre-emploi. Primăria nu putea să fie doar cu un primar, trebuia să aibă viață și atunci era necesar un personaj care să umple cumva dinamica primăriei. Ce persoană putea să fie? O secretară. Secretara nu putea să arate ca Geanina și atunci, că eram plinuță, sunt plinuță, a fost un atu pentru mine. Pentru că am fost talentată și mi-am făcut treaba, am rămas în acest serial”, a mai mărturisit Ecaterina Ladin, în cadrul podcastului.

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