La Firicel, viața bate serialul! După accidentul cu droguri și permis suspendat, ies la iveală datorii de mii de euro și o o ”rocadă” neașteptată între soție și bruneta de la mare

La Firicel, viața bate serialul! După accidentul cu droguri și permis suspendat, ies la iveală datorii de mii de euro și o o ”rocadă” neașteptată între soție și bruneta de la mare
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Toma Cuzin, celebrul Firicel din „Las Fierbinți”, pare să fi intrat într-un serial al necazurilor, de data aceasta fără scenariu și fără niciun motiv de râs! După ce a fost reținut pentru că a condus cu permisul suspendat și a fost depistat cu urme de droguri în organism, actorul are și alte bătăi de cap. CANCAN.RO a descoperit că asociația care îi poartă numele a pierdut două procese cu firme care au reclamat facturi neachitate, iar obligațiile financiare stabilite de judecători, cu tot cu accesorii, sunt considerabile. Și, ca tabloul să fie complet, actorul a făcut și o schimbare interesantă în conducerea asociației: femeia alături de care fusese surprins la mare a ieșit din schemă, iar în locul ei a intrat chiar soția lui! 

Toma Cuzin traversează o perioadă destul de complicată. Actorul care îl interpretează pe Firicel în celebrul serial de la PRO TV a ajuns din nou în atenția polițiștilor după ce, pe 12 octombrie, a provocat un accident rutier în județul Teleorman. Oamenii legii au descoperit că acesta se afla la volan deși avea permisul suspendat încă din mai 2025. Mai mult, analizele biologice au indicat prezența unor urme de cocaină și canabinoizi în organism.

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Actorul a fost reținut, iar ulterior procurorii au dispus măsura controlului judiciar. Nu este însă prima dată când Firicel are probleme cu legea rutieră. În 2022, acesta a beneficiat de amânarea aplicării unei pedepse de un an de închisoare, într-un alt dosar legat de conducerea sub influența substanțelor interzise.

Numai că necazurile din trafic nu sunt singurele care îi dau bătăi de cap. În culisele proiectelor pe care le promovează, lucrurile au ajuns să fie tranșate, de asemenea, tot în fața judecătorilor.

Asociația lui Firicel, obligată să achite datorii peste 55.000 de lei și penalități de mii de euro

Dincolo de cariera sa în televiziune, Toma Cuzin este implicat în proiecte culturale prin intermediul asociației care îi poartă numele, „Cuzin Toma – Dacă eu pot, poți și tu”. Printre inițiativele acesteia se numără și festivalul „Film în sat”, un proiect prin care cinematografia este adusă mai aproape de comunitățile din mediul rural.

Toma Cuzin / Sursa foto: Instagram

Doar că unul dintre contractele încheiate pentru organizarea evenimentului a ajuns să fie subiectul unui proces.

Potrivit documentelor judiciare obținute de CANCAN.RO, o societate comercială a reclamat neachitarea unor obligații financiare legate de furnizarea unui ecran gonflabil pentru festival. Contractul, încheiat pe 19 iunie 2025, avea o valoare de 15.000 de euro.

Pentru că nu și-a recuperat banii, firma a apelat la instanță. Iar pe 2 aprilie 2026, Judecătoria Arad a obligat asociația actorului să achite 55.092,50 lei, reprezentând debit principal, și 3.600 de euro, cu titlu de penalități.

Judecătorii au stabilit inclusiv penalități suplimentare de 0,01% pe zi, până la achitarea debitului, precum și 200 de lei cheltuieli de judecată.

Practic, ecranul care trebuia să aducă bucurie spectatorilor a devenit motivul unui litigiu financiar, iar nota de plată stabilită de judecători a ajuns la zeci de mii de lei.

Un alt proces, o altă factură neachitată

Și aceasta nu este singura confruntare a asociației cu creditorii. CANCAN.RO a descoperit că organizația actorului a fost chemată în judecată și de societatea LIVE SHOW ACTIVITY SRL, care a solicitat recuperarea unei sume reprezentând contravaloarea parțială a unei facturi emise în august 2023.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 3, pe 14 martie 2024. După mai bine de doi ani, pe 23 iulie 2026, instanța a admis în parte cererea societății comerciale.

„Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 10.000 lei reprezentând contravaloarea parțială a facturii seria A nr. 20/25.08.2023 precum și dobânda legală aferentă calculată de la data de 31.08.2023 și până la data plății efective a debitului principal datorat.”

Pe lângă debitul principal și dobânda legală, asociația a fost obligată să achite și 200 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Un detaliu interesant este că cei 10.000 de lei reprezintă numai o parte dintr-o factură, potrivit hotărârii. Așadar, valoarea totală a serviciilor facturate ar putea fi mai mare decât suma solicitată în acest proces.

Mai mult, dobânda legală a fost calculată începând cu 31 august 2023, ceea ce înseamnă că, în cazul în care debitul nu a fost achitat, suma de plată a continuat să crească.

Soția a intrat în schemă, bruneta a rămas pe dinafară

Dar problemele financiare nu reprezintă singura informație interesantă din culisele asociației.

Între timp, în conducerea organizației a avut loc o schimbare care readuce în actualitate un episod savuros din viața actorului. Femeia alături de care Toma Cuzin fusese surprins la mare, în urmă cu patru ani, și pe care o prezenta drept partenera sa profesională în cadrul asociației nu mai face parte din conducere.

În locul ei a intrat chiar Cristina Toma, soția artistului.

Povestea are un trecut cât se poate de interesant. În vara anului 2022, CANCAN.RO îl surprindea pe interpretul lui Firicel la malul mării, în compania unei brunete de care părea extrem de apropiat. Cei doi au petrecut împreună și au fost fotografiați inclusiv pe plajă, departe de restul grupului.

Contactat atunci de reporterii CANCAN.RO, actorul a respins orice interpretare amoroasă a întâlnirii și a explicat că femeia era, de fapt, o bună prietenă și colaboratoare în cadrul organizației sale.

„Respectiva domnișoară este o bună prietenă. Avem o relație profesională. Ea este partenera mea în cadrul Asociației «CUZIN TOMA – Dacă eu pot, poți și tu»”, declara actorul la vremea respectivă.

Patru ani mai târziu, datele privind conducerea asociației indică o schimbare de ”distribuție”: fosta parteneră profesională a ieșit, iar soția actorului a intrat în structura de conducere. Motivele le știu doar ei!

CITEȘTE ȘI: Scandal de aproape jumătate de milion de euro în culisele „Las Fierbinți”! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV!

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