Scandal de aproape jumătate de milion de euro în culisele „Las Fierbinți”! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV!

Necazurile se țin lanț pentru Toma Cuzin, actorul care îl interpretează pe Firicel din ”Las Fierbinți”! După ce a fost reținut de polițiști pentru că a condus cu permisul suspendat și sub influența substanțelor interzise (cocaină), CANCAN.RO scoate la iveală noi detalii spectaculoase dintr-un alt război al artistului. Este vorba despre un proces cu o miză financiară uriașă: aproximativ 400.000 de euro! Mai exact, Toma Cuzin se judecă de aproape zece ani cu CREDIDAM pentru remunerațiile aferente prestațiilor sale artistice. Iar disputa a ajuns într-un punct neașteptat: actorul susține, prin avocat, că este protagonist principal în toate sezoanele „Las Fierbinți”, însă reprezentanții asociației îl contrazic și invocă inclusiv informații de la Pro TV! Mai mult, atmosfera din sala de judecată s-a încins atât de tare încât magistrații au intervenit extrem de dur!

Pentru Toma Cuzin, realitatea pare să fi devenit mai complicată decât orice scenariu din „Las Fierbinți”. Actorul, cunoscut de milioane de telespectatori pentru personajul Firicel, a fost reținut pentru 24 de ore după un accident rutier produs luni, 12 octombrie 2026, în comuna Peretu, județul Teleorman.

Potrivit informațiilor comunicate de polițiști, actorul nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul din fața sa, provocând o coliziune soldată doar cu pagube materiale. Verificările ulterioare au arătat că avea dreptul de a conduce suspendat.

Surpriza și mai mare a venit ulterior! Deși testarea pentru alcool a indicat valoarea zero, aparatul DrugTest a dat un rezultat pozitiv, agravând și mai mult circumstanțele.

Numai că acesta nu este singurul dosar care îi dă bătăi de cap lui Firicel. În paralel, actorul duce un război financiar de aproape un deceniu, într-un proces în care miza se ridică la aproximativ 400.000 de euro!

CANCAN.RO a analizat o încheiere pronunțată recent de Curtea de Apel București într-un dosar deschis în anul 2016, în care Toma Cuzin se judecă împotriva CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți)

Actorul contestă modul în care i-au fost calculate și repartizate remunerațiile cuvenite pentru utilizarea prestațiilor sale artistice. Este vorba despre drepturi conexe dreptului de autor, rezultate inclusiv din difuzarea și retransmiterea producțiilor în care a jucat.

În primă instanță, Toma Cuzin a obținut o victorie financiară importantă. Printr-o sentință dată în 2019, Tribunalul București a obligat CREDIDAM să îi achite 2.025.000 de lei, echivalentul a aproximativ 400.000 de euro, la care se adaugă dobânda legală și cheltuieli de judecată.

Numai că organizația nu a acceptat hotărârea și a contestat-o. Astfel, procesul a ajuns la Curtea de Apel București, iar în 2026 cele două părți încă încearcă să lămurească modul în care au fost calculate sumele cuvenite actorului.

Disputa nu este una simplă. Sunt analizate mii de documente, mai multe categorii de remunerații și mecanisme complicate de repartizare a banilor. Iar la ultima înfățișare au apărut inclusiv contradicții legate de rolul interpretat de Toma Cuzin în serialul care l-a consacrat.

Firicel susține că este personaj principal în toate sezoanele ”Las Fierbinți”. CREDIDAM îl contrazice și invocă Pro TV

Un moment total neașteptat s-a produs când instanța a discutat posibilitatea ca experții contabili să calculeze separat remunerațiile pentru fiecare producție în care a apărut Toma Cuzin. Reprezentanții CREDIDAM au explicat că o asemenea operațiune ar presupune identificarea tuturor actorilor prezenți în fiecare episod, precum și a categoriei rolurilor interpretate: principale, secundare sau episodice.

În acest context, avocatul actorului a ținut să sublinieze că Toma Cuzin a avut un rol principal în toate sezoanele celebrului serial de la Pro TV.

„Apărătorul ales al intimatului-reclamant solicită instanței să ia act că intimatul-reclamant este actor principal în toate serialele din Las Fierbinți și a apărut în toate.”

Numai că replica părții adverse a venit imediat! Avocatul CREDIDAM a contestat afirmația și a invocat inclusiv televiziunea care difuzează serialul.

„Apărătorul ales al apelantei-pârâte apreciază că acest lucru nu este adevărat, acest lucru fiind confirmat chiar de ProTV.”

Așadar, disputa pentru remunerațiile artistice a ajuns până la o controversă privind statutul lui Firicel în distribuția serialului.

Miza acestei contradicții este, evident, și financiară, întrucât categoria rolului poate conta în mecanismul de stabilire și repartizare a remunerațiilor aferente prestațiilor artistice.

Scandal și pe expertiza contabilă! Judecătorii au intervenit și au făcut reproșuri dure

Iar disputa privind rolul din „Las Fierbinți” nu a fost singurul moment tensionat al ședinței. Procesul a ajuns la cea de-a treia expertiză contabilă, iar verificarea documentelor financiare s-a transformat într-o adevărată luptă între reprezentanții celor două tabere.

La un moment dat, avocatul CREDIDAM și-a exprimat nemulțumirea față de durata expertizei, susținând că expertul solicită în mod repetat lămuriri și că instanța este nevoită să intervină pentru coordonarea activității acestuia.

Reprezentantul organizației a cerut stabilirea unor termene concrete pentru finalizarea lucrării, sub sancțiunea aplicării unor amenzi judiciare. Mai mult, a solicitat ca, dacă obligațiile nu vor fi îndeplinite într-un termen rezonabil, expertul să fie înlocuit. Numai că judecătorii nu au fost de acord cu acuzațiile.

Instanța a apreciat că rapoartele depuse la dosar demonstrează activitatea desfășurată de expert și că reproșurile privind neîndeplinirea obligațiilor nu sunt justificate.

Unul dintre magistrați a consemnat chiar un avertisment neobișnuit de ferm: „Curtea atrage atenția apărătorului ales al intimatului-reclamant (n.r. Toma Cuzin) ca pe viitor să manifeste o atitudine procesuală onestă și să se abțină de la formularea unor astfel de afirmații, care se vădesc a fi nefondate în raport de rapoartele și cererile depuse de experți la fiecare termen de judecată.”

60.000 de facturi și milioane de lei, în centrul disputei

Toate aceste tensiuni au apărut pe fondul unei expertize de proporții. În dosar sunt analizate aproximativ 60.000 de facturi, iar experții nu au reușit inițial să ajungă la un acord în privința modalității de verificare.

În discuție au intrat și sumele colectate de CREDIDAM de la utilizatori, precum și modul în care acestea au fost incluse în repartizarea remunerațiilor către artiști.

”În continuare, arată că întreaga discuție privind raportările ORDA pornește de la faptul că, dacă se cunoaște cu certitudine că CREDIDAM a colectat suma de 24 milioane lei, astfel cum rezultă din raport, iar din această sumă a fost reținut comisionul de 15%, diferența reprezentând suma supusă repartiției, atunci valoarea finală a secundei va fi una determinată. În schimb, dacă în repartiție au fost incluse doar 10 milioane lei, indiferent de motive, valoarea secundei și, implicit, remunerația vor fi considerabil mai mici”.

Instanța a cerut clarificări privind modul de repartizare a banilor proveniți din retransmisia prin cablu și calcularea remunerațiilor pentru fiecare operă, în măsura în care acest lucru este posibil.

Procesul nu s-a încheiat nici după aproape zece ani de judecată. Următorul termen a fost stabilit pentru 9 decembrie 2026.

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