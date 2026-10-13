Ce consumase Cuzin Toma, înainte de a se urca la volan? Firicel din Las fierbinți, prins a patra oară

Actorul Cuzin Toma, cunoscut de publicul larg pentru interpretarea personajului Firicel din serialul „Las Fierbinți”, a ajuns în atenția polițiștilor după un incident rutier produs în județul Teleorman. Artistul a fost reținut luni, 12 octombrie, după ce a fost implicat într-un accident soldat cu pagube materiale, iar verificările efectuate de oamenii legii au scos la iveală faptul că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

După ce au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede au ajuns la fața locului pentru verificări. În timpul procedurilor obișnuite desfășurate în astfel de situații, oamenii legii au verificat identitatea conducătorului auto și situația acestuia în bazele de date.

Ce consumase Cuzin Toma, înainte de a se urca la volan

În plus, potrivit G4Media, testarea cu aparatul DrugTest ar fi indicat prezența cocainei și a canabisului. Incidentul s-a petrecut în cursul serii de luni, în jurul orei 18:45, pe raza comunei Peretu, din județul Teleorman. Potrivit informațiilor comunicate de poliție, un bărbat în vârstă de 49 de ani conducea un autoturism pe direcția Alexandria – Roșiori de Vede, moment în care nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de vehiculul care circula în fața sa.

Astfel, polițiștii au constatat că bărbatul figura cu dreptul de a conduce suspendat. În aceste condiții, accidentul a devenit și obiectul unei anchete penale pentru conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce este suspendat.

Un alt element apărut în acest caz este rezultatul testării preliminare pentru depistarea substanțelor psihoactive. Aparatul DrugTest ar fi indicat un rezultat pozitiv pentru cocaină și canabis în cazul actorului.

Anterior, testarea cu aparatul etilotest ar fi indicat o valoare zero, potrivit comunicatului transmis de poliție. Ulterior, după testarea pentru depistarea substanțelor psihoactive, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, conform procedurilor legale.

În urma verificărilor și a probelor administrate în cauză, autoritățile au dispus măsura reținerii față de bărbat. Cercetările sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.

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