Un accident grav a avut loc în această dimineață, 28 noiembrie, pe DJ 611, în localitatea Gratia din Teleorman. Șapte persoane au fost implicate, dintre care una a decedat, iar alte două au fost găsite inconștiente cu multiple traumatisme. Planul Roșu de Intervenție a fost activat.

Șapte victime au fost identificate la locul unui accident rutier ce s-a produs sâmbătă dimineață pe DJ 611, în localitatea Gratia, județul Teleorman. O mașină s-a răsturnat, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Teleorman a activat Planul Roșu de Intervenție.

„Se intervine cu o autospecială de stingere, o descarcerare și un SMURD de la Detașamentul Videle, 4 ambulanțe SAJ Teleorman, dintre care una cu medic, Detașamentul Alexandria intervine cu o descarcerare, un SMURD și o Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple, Punctul de lucru Drăgănești intervine cu un SMURD și ISU Giurgiu, cu o autospecială de stingere și un SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Teleorman.

O persoană a murit, două sunt în stare critică

Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman, inițial se vorbea despre cinci persoane încarcerate. Pe măsură ce echipajele de salvare au ajuns la locul accidentului și au evaluat situația, numărul victimelor a fost stabilit la șapte.

În urma celor întâmplate, o persoană a murit, iar șase au fost rănite. Potrivit informațiilor transmise, două dintre victime au fost găsite inconștiente, prezentând multiple traumatisme, și au fost transportate la Spitalul Floreasca.

Alte două persoane, conștiente, dar politraumatizate, au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Alexandria. O altă victimă, conștientă și politraumatizată, a fost preluată de un echipaj SMURD din Giurgiu și transportată la Spitalul Militar Central. Cea de-a șasea persoană rănită a fost asistată medical la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Din informațiile apărute, ocupanții mașinii erau cetățeni din Sri Lanka. După finalizarea operațiunilor medicale, Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat echipaje din mai multe subunități ale ISU Teleorman, dar și din județul Giurgiu. În continuare, autoritățile fac investigații pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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