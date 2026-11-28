Sfântul Andrei se sărbătorește anual pe data de 30 noiembrie. Unul dintre obiceiurile străvechi spune că în această zi este bine să dai de pomană pentru sufletele celor care nu se mai află printre noi. Fiind în același timp Postul Crăciunului, iată ce trebuie să conțină pachetul pe care îl dăruiești.

În calendarul ortodox, Sfântul Andrei mai poartă denumirea „cel Întâi Chemat”. De asemenea, este considerat și cinstit ca Ocrotitor al României. În acest an, el este prăznuit într-o zi de luni, atunci când este și dezlegare la pește, fiind Postul Crăciunului până pe data de 24 decembrie. Tocmai de aceea, în pachetele de pomană, credincioșii pot pune mâncare de post gătită, preparate din pește, pâine sau colaci și fructe. Colacul și lumânarea sunt nelipsite, însă nu există alte restricții, atâta timp cât se respectă postul.

Ce se dă de pomană de Sfântul Andrei

Pachetele se duc la biserică pentru a fi sfințite înainte de a se oferi oamenilor pentru pomenirea sufletelor adormiților. De Sfântul Andrei, credincioșii trebuie să țină cont că este Postul Crăciunului. Există câteva produse potrivite de pus în pachete, iar printre ele se numără chiflele, colaci de post sau pâine, mere, pere, prune, banane, mandarine sau portocale, iar, dacă vorbim de ceva dulce pachetele pot include halva, biscuiți de post, turtă dulce de post sau o felie de cozonac de post.

Pe de altă parte, cine vrea să împartă mâncare gătită poate oferi pilaf cu legume, mâncare de mazăre, tocăniță de ciuperci, cartofi la cuptor, ardei umpluți cu orez sau fasole bătută ori zacuscă. În plus, pachetele de pomană pot include și alimente de bază, precum orez, mălai, paste fără ou, ulei, conserve de fasole, de năut sau de mazăre și roșii la conservă.

Alte tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei

În rândul credincioșilor există alte numeroase tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei. Printre cele mai populare se numără obiceiul că în ajun, pe data de 29 noiembrie, sau în ziua sărbătorii, este punerea grâului la încolțit. Se pun boabele într-o farfurie cu vată umedă și cu puțin pământ. Un alt obicei este că în noaptea de Sfântul Andrei pragul și ferestrele se ung cu usturoi.

În credința populară, o astfel de practică ține strigoii afară. Tot în această noapte, se spune că domnișoarele nemăritate își visează ursitul, dacă își faco turtă din făină, apă și sare, iar apoi mănâncă din ea.

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