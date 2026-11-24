Crăciunul se apropie cu pași repezi. Cei care lucrează la stat au zi liberă în data de 25 decembrie, însă nu și în ziua de Ajun. Totuși, acest lucru s-ar putea schimba și asta pentru că românii ar putea primi liber, în urma unui proiect depus la Senat.

Sărbătoarea Sfântului Andrei și Ziua Națională sunt un bun prilej pentru români să aibă o minivacanță. Însă mulți se gândesc deja la Crăciun, care va avea loc chiar într-o lună. Vestea bună este că anul acesta angajații ar putea primi o zi liberă în plus, chiar de Ajun, adică pe 24 decembrie. Această zi ar putea fi inclusă în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează, potrivit unui proiect de lege depus la Senat luni, 24 noiembrie. Dacă inițiativa va fi adoptată, oficial românii vor avea 18 zile libere legale, nu 17 așa cum a fost până acum.

O nouă zi liberă pentru români?

Propunerea legislativă presupune modificarea Codului muncii și completarea articolului 139, alineatul (1), care stabilește lista sărbătorilor legale nelucrate. În prezent, românii au parte de zile libere cu ocazia sărbătorilor de iarnă 25 și 26 decembrie. Cei care au prezentat inițiativa susțin că obligativitatea de a lucra în Ajunul Crăciunului îi poate pune în dificultate pe angajații care își doresc să petreacă timpul alături de familie.

În plus, alte argumente vizează timpul necesar pregătirilor, deplasările între localități, dar și participarea la tradițiile specifice acestei zile pline de însemnătate. Mai mult decât atât, un alt motiv este diferența dintre salariați și asta pentru că unii angajați beneficiază de zi liberă, în timp ce alții nu.

Pe de altă parte, în cazul domeniilor în care activitatea nu poate fi oprită, precum sănătatea, transporturile, alimentația publică sau energia, angajații ar putea fi chemați în continuare la serviciu. Aceștia sunt compensați cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

De când ar intra în vigoare

Proiectul a fost deja înregistrat și a fost semnat de senatorul neafiliat Gheorghe Vela și de deputații Maria Cernit și Cristian-Alexandru Popa. Următoarele etape sunt ca inițiativa să fie adoptată, promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Dacă procedurile vor decurge normal și proiectul va fi adoptat până în data de 24 decembrie 2026, angajații cu program obișnuit vor beneficia de zi liberă.

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