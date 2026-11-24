Banii au început să le dea mari bătăi de cap fraților Viziru. După ce Lucian a fost acuzat că face live-uri pe Tiktok pentru a strânge bani, se pare că nici Augustin nu o duce mai bine. CANCAN.RO a aflat că actorul este urmărit de creditori pentru mai multe datorii, iar ”nota de plată” este usturătoare!

Frații Viziru, actori de meserie, au avut și perioade prolifice, în care câștigau bani grămădă de pe urma rolurilor din telenovele mai ales.

Lucian s-a retras din lumina reflectoarelor, mulți ani, și a plecat din România cu tot cu soție și copii. Recent a revenit, iar speculațiile privind problemele lui financiare au prins contur după ce a început să facă live-uri pe Tiktok, spun unii, cu scopul de a obține bani.

„Dacă vreți să mă susțineți, dați cadouri. Dacă nu vreți, vă uitați pur și simplu, poate dați un like. Nimeni nu vă bagă mâna în buzunar, dar pe mine mă ajută dacă mă susțineți. Este simplu. Mare înjosire. Stați liniștiți că am patru joburi, acesta este al patrulea. Nu e ca și cum o ard doar pe aici. Nu vă convine, dați mai departe și lăsați-mă în pace”, a declarat Lucian Viziru pe TikTok.

Acum, detalii mai puțin plăcute ies la iveală și despre problemele pe care le are fratele său, Augustin, care este strâns cu ușa de recuperatori.

Nota de plată se umflă, iar Augustin riscă să fie executat silit

Mai precis, o firmă specializată în astfel de proceduri, l-a dat în judecată pe actor pentru a obține suma de 10.220,60 de lei, bani care reprezintă valoarea unor facturi neachitate.

Problema este însă mai mare de-atât. Potrivit documentelor judiciare, socitatea reclamantă a mai cerut încă 15.299,94 de lei, reprezentând ”daune de reziliere a contractelor și echipamente”. Altfel spus, costurile suplimentare sunt mai mari decât debitul în sine.

Nota finală nici măcar nu se oprește la 25.500 de lei, pentru că recuperatorii au mai solicitat și penalități de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere. Dacă ne raportăm la debitul principal, asta înseamnă peste 50 de lei pe zi, adică aproximativ 1.500 de lei lună.

Mai grav este că Augustin Viziru nici măcar nu a încercat să se apere în acest proces. La dosar se menționează că actorul nu a trimis niciun înscris prin care să-și justifice întârzierea plăților.

Verdictul în cazul lui se amână, pentru că dosarul a fost trimis de la Judecătoria Sectoului 5 la Judecătoria Sectorului 1, de care aparține, pentru a se judeca în continuare.

Dacă instanța din urmă va da dreptate recuperatorilor, iar Augustin Viziru nu va plăti sumele solicitate, actorul riscă să fie executat silit!

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