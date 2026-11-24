„Ce am văzut la ei este o relație de codependență. Adică mai mult obsesie și faptul că sunt de 10 ani împreună.” Așa și-a început Anuryh declarațiile despre relația Prințului Marco cu soția sa. Invitată în platoul CANCAN PE INSULĂ, alături de actorul Marian Olteanu, fosta ispită a vorbit despre comportamentul lui Marco și despre motivele pentru care acesta ar fi cedat tentației. În opinia sa, Prințul ar fi știut că partenera de acasă îl va ierta, chiar și după ce s-a apropiat de ispita Gabriella.

Deși Marian Olteanu susține că bărbații cad cel mai repede în ispită, Anuryh îl contrazice și afirmă că femeile sunt cele care cedează primele tentației. Fosta ispită explică faptul că, în opinia sa, fetele se lasă mai repede purtate de emoții, iar abia apoi urmează băieții.

„Chiar nu știu dacă Gabriella s-a îndrăgostit sau nu de el”

Se pare că dialogul dintre Gabriella și Bianca a surprins-o plăcut pe fosta ispită din sezonul 3, care susține că așa și trebuia să se întâmple, întrucât Gabriella nu are nicio vină. Aceasta doar și-a făcut rolul în emisiune. (Intreaga emisiune poate fi vizionată aici)

CANCAN: Hai să ajungem la subiectul preferat al lui Marian: Marco.

Marian Olteanu:„Sunt vagabondul vieții mele…” I se potrivește primul vers.

CANCAN: Să îl caracterizezi pe Marco în câteva cuvinte, te rog!

Anuryh: Doar strict din emisiune, ce am văzut la el și la soția lui este o relație de codependență. Adică mai mult obsesie și faptul că sunt de 10 ani împreună. Genul de relație care nu mai merge, dar în care tot ne amăgim că ne-am obișnuit. Eu spun ce am văzut doar din relație. Ideea este că, în momentul în care el a ajuns pe insulă și a apărut o femeie frumoasă, extraordinar de feminină, Gabriella, și pisicoasă, aceasta i-a intrat pe sub piele. Inițial, am văzut că tot se opunea, dar, într-un final, a cedat tentației. Poate să-și înșele nevasta, dar să nu se îndrăgostească. Însă, dacă tu, la final, în fața tuturor, faci ceva grandios, în sensul că spui: „Pe ea o vreau, pe nevasta mea!”, atunci ea te iartă. De ce? Pentru că este codependență. Aici chiar nu știu dacă Gabriella s-a îndrăgostit sau nu de el. I don’t know.

CANCAN: Dar el? El, clar, s-a îndrăgostit. S-a simțit bine.

Marian Olteanu: Băieții, oricum, pică mai repede.

Anuryh: Ai să râzi, dar să știi că, pe insulă, de obicei, femeile sunt cele care pică și apoi bărbații. Ei să știi că au mai mult autocontrol. Femeile sunt mult mai emotive și iau decizii de moment.

„Da, lasă că îi arăt eu lui!” Și după aceea, când vede el, spune: „Păi, dacă sunt liber, stai mă așa!” Ceva de genul. Ea ar face orice, adică oricine este vinovat. De exemplu, știi că vii la o emisiune în care există o ispită, care este plătită să facă lucrul acesta. Și întotdeauna bărbatul nu are nicio vină. Deci el se înscrie la o astfel de emisiune, el iese cu altele. Ele sunt alea cu V, că n-am voie să zic.

Ele sunt de vină că sparg casele. Doamnelor, nu vine niciuna să-ți spargă ție casa. Poate, de multe ori, nici nu știe de existența ta. Nu ți-a promis ție în fața altarului. Nu și-a făcut jurămintele cu tine. Pe ea nu o interesează. Și tot ea spune: „Lasă că îi arăt eu ei!” La final, au discutat ca două doamne, așa cum ar fi trebuit. Nu am văzut absolut toată discuția. Dar au discutat civilizat. Așa și trebuie, trebuie să discuți civilizat, pentru că ea nu are nicio vină.

Marian Olteanu: Deci ești de acord că, dacă femeia ridică coada, este vina ei, indiferent de situație?

Anuryh: Poate să ridice o mie de femei coada, dar, dacă bărbatul te iubește și nu are ochi pentru altele… Nu există.

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