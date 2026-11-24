Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Cel mai bun mod de a-ți testa bărbatul la fidelitate: dimineața, când încă doarme, îl întrebi:

– Pleci la a ta sau rămâi la mine?

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Doctorul, pacientul și finala Champions League

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt într-un stadion de fotbal, iar 30.000 de oameni strigă la mine să dau mingea mai departe. Mă trezesc transpirat și nu mai pot dormi!

Doctorul îl ascultă atent și îi spune:

– Vă prescriu niște pastile. Luați una înainte de culcare și o să vedeți că nu mai visați așa.

Bărbatul întreabă:

– Și dacă în seara asta am meci?

Doctorul:

– Atunci nu luați pastila.

Bărbatul se gândește puțin și spune:

– Bine, dar mâine seară sigur o iau.

Doctorul:

– Perfect. Și în seara asta ce faceți?

– În seara asta este finala Champions League. Nu pot să-mi las echipa la greu!

Comandă la restaurant

Un bărbat intră într-un restaurant și comandă:

– O supă, un grătar și o bere, vă rog.

Chelnerul îi aduce supa, iar bărbatul începe să mănânce. După câteva linguri, îl cheamă:

– Domnule, veniți puțin! Cred că am ceva în supă.

Chelnerul se uită și întreabă:

– Ce anume, domnule?

– O muscă!

Chelnerul ia farfuria, se uită atent, apoi spune:

– Nu vă faceți griji, domnule, este doar o muscă mică.

Bărbatul, nervos:

– Nu mă interesează dacă e mică! Eu am comandat supă, nu insecte!

Chelnerul îi ia farfuria și se întoarce după câteva minute cu alta.

Bărbatul gustă, apoi îl cheamă din nou:

– Acum e și mai rău!

– Ce s-a întâmplat, domnule?

– Acum nu mai e o muscă! Sunt două!

Chelnerul se uită în farfurie și spune calm:

– A, da… probabil că cea din prima supă și-a chemat un prieten să vadă de ce a fost mutată!

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