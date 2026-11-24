O tragedie a avut loc în localitatea Rogojeni, din județul Galați, unde doi bătrâni au murit în urma unui conflict cu fiul lor. Principalul suspect este bărbatul de 54 de ani, care a devenit agresiv după ce a consumat alcool. Cei doi soți, în vârstă de 74 și 77 de ani, erau imobilizați la pat și nu au avut posibilitatea să se apere în fața atacului.

Totul ar fi pornit de la o ceartă izbucnită în locuința familiei. La un moment dat, bărbatul și-a atacat propria mamă, pe care a agresat-o fizic până când aceasta și-a pierdut viața. Tatăl său, în vârstă de 77 de ani, a asistat la întreaga scenă și a încercat să intervină pentru a-și salva soția. În loc să se oprească, fiul l-a lovit și pe acesta.

Cei doi bătrâni au murit dn cauza loviturilor

Situația bătrânului s-a agravat rapid, iar în momentul în care echipajul medical a ajuns la fața locului, acesta avea nevoie urgentă de îngrijiri. Bărbatul a fost preluat de ambulanță, însă nu a mai supraviețuit și a murit în timpul transportului către spital. Mama suspectului a fost găsită fără viață în locuință.

Anchetatorii au luat în calcul posibilitatea ca violențele să fi fost declanșate de consumul de alcool, însă cercetările continuă pentru a clarifica toate împrejurările. Suspectul a fost supus unei expertize psihiatrice, iar specialiștii au stabilit că avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă. Acesta este cercetat pentru omor calificat asupra unui membru de familie, iar procurorii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate responsabilitatea sa în moartea celor doi părinți.

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