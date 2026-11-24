Un accident de muncă teribil s-a produs pe un șantier din Arad, unde un bărbat din Botoșani și-a pierdut viața după ce a fost strivit de mai multe conducte metalice. Nouă țevi, fiecare cântărind aproximativ o tonă, au căzut peste el, iar impactul nu i-a mai dat nicio șansă de supraviețuire. Tragedia a avut loc în timpul unor lucrări de înlocuire a conductelor de termoficare.

Bărbatul se afla la volanul unui tractor care transporta 12 țevi și ajunsese în zona în care acestea urmau să fie descărcate. Pentru că era așteptată o macara care să preia materialele, acesta a urcat în remorcă pentru a îndepărta chingile cu care erau fixate conductele. În momentul în care a desfăcut sistemele de prindere, încărcătura s-a dezechilibrat, iar țevile au început să se rostogolească.

Bărbatul nu a mai putut fi salvat

Nouă dintre conducte au căzut peste bărbat și l-au aruncat într-un șanț, prinzându-l sub greutatea lor. Leziunile suferite au fost fatale, iar acesta a murit la fața locului.

Între timp, autoritățile au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Polițiștii și inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă verifică modul în care au fost fixate conductele în timpul transportului și dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă. Anchetatorii urmează să stabilească și dacă toate procedurile necesare pentru descărcarea materialelor au fost respectate.

Vestea dispariției sale a provocat multă durere în familie, iar apropiații au transmis un mesaj emoționant în memoria celui care le-a fost tată, soț și bunic. Aceștia și-au amintit de el ca de un om vesel, mereu cu zâmbetul pe buze, care aducea bucurie celor din jur.

„Rămas bun, tată socru, tata, bunic și soț! Ai fost un om extraordinar, mereu cu zâmbetul pe buze, care știa să aducă lumină și voie bună oriunde mergea. Zâmbetul și căldura ta ne vor lipsi enorm, dar vor rămâne mereu vii în amintirile noastre. Drum lin către stele!”, au transmis cei din familie.

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