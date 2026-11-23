Ștefan Bănică Jr. a transmis un mesaj emoționant după ce vestea că Dudu Georgescu a murit la vârsta de 76 de ani. Declarat un dinamovist convins, artistul îl descrie pe fostul fotbalist ca fiind idolul copilăriei sale.

Moartea lui Dudu Georgescu a îndurerat întreaga lume a sportului românesc, dar și persoane publice și artiști care l-au îndrăgit. Printre aceștia se numără Ștefan Bănică Jr., care a reacționat după ce vestea morții fostului fotbalist a fost făcută publică.

Ștefan Bănic Jr. „Câtă bucurie mi-a adus”

Într-un mesaj pe o rețea de socializare, artistul și-a adus aminte de ziua în care fostul fotbalist l-a contactat personal pentru a-l ajuta cu câteva invitații la unul dintre concertele sale de Crăciun, de la Sala Palatului. Ștefan Bănică Jr. l-a descis pe fostul mare atacant ca fiind un simbol al fotbalului românesc și idolul copilăriei sale.

„Azi a plecat spre ceruri Dudu Georgescu, unul din marile simboluri ale fotbalului dinamovist, golgheter absolut și idolul copilăriei mele. Câtă bucurie mi-a adus prin golurile sale sau când a câștigat de două ori gheata de aur a Europei. Iar mai tarziu, într-un an, pe la începutul concertelor mele de Crăciun, m-a sunat cu modestia binecunoscută, s-a recomandat și m-a rugat daca îl pot ajuta cu câteva bilete, pentru că nu se mai găseau. I-am răspuns că, pentru ce a însemnat el pentru mine, i-as da nu câteva bilete, ci toată sala. Am fost tare mândru sa-i pot returna o părticică din bucuria pe care mi-a adus-o el în copilărie. Drum lin spre stele, Dudu! Condoleanțe familiei.”, a transmis Ștefan Bănică pe o rețea de socializare.

Moartea lui Dudu Georgescu este învăluită în mister

În ultimii 25 de ani, Dudu Gheorghe era stabilit în Canada. Decesul acestuia a fost făcut public de Gheorghe Turda, care a aflat vestea de la Șandor Gavrilă, român stabilit în Canada și apropiat al fostului fotbalist. Gavrilă este și omul care i-a pus la dispoziție locuința în care fostul atacant al lui Dinamo a trăit în ultimii peste 25 de ani, alături de soția sa, Mariana.

Cătălin Șandor, fiul lui Șandor Gavrilă, susține că ancheta este în plină desfășurare, iar apartamentul în care locuia Dudu Georgescu se află în continuare sub sechestru. Acesta le-a declarat jurnaliștilor de la Pro Sport că fostul fotbalist ar fi fost găsit înjunghiat. Potrivit apropiaților, în ultimii ani, fostul atacant avea probleme de sănătate și în special cu mobilitatea.

„Avem detaliile de la niște persoane care țineau legătura mai des. Așa am înțeles… că ar fi fost găsit înjunghiat. Din ce știu, s-ar fi întâmplat zilele trecute. Tatăl meu este mai apropiat, să știți, de Dudu, pentru că el e din aceeași generație și se cunoșteau din România. Soția ar fi făcut o declarație că s-a dus să ducă gunoiul și că s-a întâmplat asta… nenorocirea asta cât timp a coborât să ducă gunoiul”, a transmis apropiatul lui Dudu Georgescu”, a declarat Cătălin Șandor pentru PSP.

Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu și-a început cariera la Progresul București, unde a debutat în prima divizie în 1969. A evoluat ulterior la CSM Reșița, înainte de a ajunge, în 1973, la Dinamo.

În cei zece ani petrecuți la formația din Ștefan cel Mare, atacantul a câștigat patru titluri de campion al României și o Cupă a României. A înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat pentru Dinamo, rămânând cel mai bun marcator din istoria clubului.

Dudu Georgescu a rămas în istoria fotbalului românesc drept unul dintre cei mai prolifici atacanți. A câștigat Gheata de Aur a Europei în 1975 și 1977, a înscris 207 goluri pentru Dinamo în prima ligă și a încheiat cariera cu 252 de goluri marcate în 371 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc. Ancheta desfășurată în Canada continuă, iar circumstanțele exacte ale morții sale nu au fost deocamdată clarificate oficial.

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