Claudia Florescu de la Insula Iubirii se pregătește să devină mamă pentru prima dată și împărtășește cu urmăritorii săi momente speciale din perioada sarcinii. Recent, bruneta a publicat o nouă fotografie în care își etalează burtica de gravidă, spre bucuria celor care îi urmăresc activitatea în mediul online.

Claudia Florescu a devenit cunoscută publicului după ce a participat la sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii, alături de iubitul său de atunci, Bogdan Cîrlan. Deși cei doi au decis să părăsească împreună experiența din Thailanda, relația lor nu a rezistat mult timp după încheierea filmărilor. Ulterior, fiecare și-a continuat drumul separat, iar fosta concurentă și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat.

Cum arată Claudia Florescu însărcinată

După ce și-a prezentat noul partener în fața comunității sale online, Claudia a revenit cu o veste importantă. Aceasta a anunțat că este însărcinată, iar familia urmează să se mărească. Momentul a fost marcat printr-o serie de imagini emoționante, în care iubitul ei apare sărutându-i abdomenul, în timp ce amândoi se bucură de începutul unei noi etape.

Ulterior, bruneta a împărtășit și alte fotografii speciale, în care apare alături de partenerul său. Printre surprizele pregătite pentru acest anunț s-au numărat și testul de sarcină pozitiv, dar și un buchet impresionant de trandafiri roșii primit din partea iubitului.

Recent, fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat o fotografie actuală în care burtica de gravidă este tot mai vizibilă, semn că sarcina evoluează, iar momentul în care își va ține copilul în brațe se apropie.

„De aici începe cea mai frumoasă poveste a noastră… Luna 1, primul capitol al unei iubiri care va dura o viață. Încă ești atât de mic, dar deja însemni totul pentru noi. Din doi, încet-încet, devenim trei. + Boy (n.r. cățelul)”, a scris Claudia Florescu, pe Instagram.

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