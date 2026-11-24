Claudia Florescu de la Insula Iubirii se pregătește să devină mamă pentru prima dată și împărtășește cu urmăritorii săi momente speciale din perioada sarcinii. Recent, bruneta a publicat o nouă fotografie în care își etalează burtica de gravidă, spre bucuria celor care îi urmăresc activitatea în mediul online.
Claudia Florescu a devenit cunoscută publicului după ce a participat la sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii, alături de iubitul său de atunci, Bogdan Cîrlan. Deși cei doi au decis să părăsească împreună experiența din Thailanda, relația lor nu a rezistat mult timp după încheierea filmărilor. Ulterior, fiecare și-a continuat drumul separat, iar fosta concurentă și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat.
Cum arată Claudia Florescu însărcinată
După ce și-a prezentat noul partener în fața comunității sale online, Claudia a revenit cu o veste importantă. Aceasta a anunțat că este însărcinată, iar familia urmează să se mărească. Momentul a fost marcat printr-o serie de imagini emoționante, în care iubitul ei apare sărutându-i abdomenul, în timp ce amândoi se bucură de începutul unei noi etape.
Ulterior, bruneta a împărtășit și alte fotografii speciale, în care apare alături de partenerul său. Printre surprizele pregătite pentru acest anunț s-au numărat și testul de sarcină pozitiv, dar și un buchet impresionant de trandafiri roșii primit din partea iubitului.
Recent, fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat o fotografie actuală în care burtica de gravidă este tot mai vizibilă, semn că sarcina evoluează, iar momentul în care își va ține copilul în brațe se apropie.
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