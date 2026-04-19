Claudia Florescu de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea! Primele imagini cu bărbatul care o face fericită

Viața Claudiei Florescu, fosta concurentă de la Insula iubirii, a luat o turnură neașteptată. După ce l-a dat uitării pe Bogdan Cîrlan, bărbatul alături de care și-a testat limitele în Thailanda, antrenoarea de fitness și-a găsit liniștea și iubirea din nou.

Claudia Florescu a devenit cunoscută în spațiul public datorită participării sale la Insula iubirii, sezonul 7. Atât ea, cât și Bogdan Cîrlan au trecut testul fidelității, și mai mult de atât, la finalul filmărilor, mai exact la ultimul bonfire, bruneta a fost cerută în căsătorie de iubitul ei. Totuși, odată cu întoarcerea în România, relația lor a luat o întorsătură neașteptată. După doar câteva luni și-au spus adio.

„La distanță de vreo trei luni, am decis să ne despărțim. Îi place să trăiască în confortul lui și asta niciodată nu mi-a plăcut. Nu-mi doresc vorbele lui, eu îmi doresc fapte. Nu s-a întâmplat nimic. (…) Nu mai văd ca relația noastră să meargă pe același drum. Când dragostea nu mai e așa puternică, nu îți mai dorești relația”, a spus Claudia Florescu.

Claudia Floreascu de la Insula iubirii iubește din nou

A urma o perioadă dificilă atât pentru Claudia, cât și pentru Bogdan. Acesta din urmă a reușit însă să treacă peste despărțire și a fost dispus să investească și să se implice din nou într-o nouă poveste de dragoste – vezi AICI.

Situație valabilă și în cazul Claudiei, însă aici lucrurile sunt cât se poate de serioase, care este îndrăgostită până peste cap de noul ei iubit. Relația lor a început timid, fără prea mare expunere, însă, recent, ea s-a decis să îl prezinte oficial prietenilor virtuali. Într-o postare pe social media, antrenoarea de fitness a publicat mai multe fotografii cu ea și iubitul ei, însoțite de un mesaj sugestiv.

„Când Dumnezeu hotărăște să unească două suflete, nimic nu poate sta în cale. Drumurile se aliniază, timpul capătă sens, iar inimile se recunosc fără să-și spună prea multe. Ce este menit să fie, va găsi întotdeauna calea unul către celălalt”, a fost mesajul Claudiei Florescu.

Bogdan de la Insula Iubirii a renunțat la Claudia Florescu pentru o vedetă din România: „Mă acceptă fix așa cum sunt”

Claudia Florescu, criticată după despărțirea de Bogdan Cîrlan. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a reacționat: „Nimeni nu știe!”