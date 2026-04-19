Cum îți influențează numărul casei sau al mașinii destinul, de fapt. 13, cifra ghinionului? Eduard Agachi: ”Are mai multe semnificații”

Numerele ne înconjoară zilnic: de la ora ceasului la care te uiți dimineața când te-ai trezit, până la numărul casei în care locuiești sau a mașinii pe care o ai. Invitat în cea mai recentă ediție a podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, numerologul Eduard Agachi a vorbit despre modul în care ne influențează aceste numere viața.

Sâmbătă, 18 aprilie, începând cu ora 19:00, pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a fost lansată o nouă ediție a podcastului, continuând seria dialogurilor care aduc în prim-plan perspective inedite asupra unor teme diverse. De această dată, gazda emisiunii l-a avut ca invitat pe numerologul Eduard Agachi, cunoscut pentru preocuparea sa de a descifra semnificațiile profunde ale cifrelor și de a explora modul în care acestea pot influența parcursul vieții noastre. Discuția s-a concentrat asupra legăturilor subtile dintre numere, destin și tiparele invizibile care ne modelează alegerile.

Cum suntem influențați de numerele din viața noastră

Eduard Agachi a subliniat că miturile legate de cifre sunt în mare parte create și întreținute de oameni. Cifra 13 este percepută ca aducătoare de ghinion pentru că a fost asociată în timp cu evenimente negative, iar această credință s-a amplificat.

Despre cifrele repetitive (precum 11:11), consideră că pot avea o semnificație personală, dar nu există un cod universal de interpretare. El avertizează asupra riscului de a cădea în superstiții și încurajează încrederea în propriile decizii.

În ceea ce privește numerele casei sau ale mașinii, acesta spune că influența lor este redusă, fiind mult mai importanți alți factori ai spațiului, precum cei analizați în Feng Shui.

Adrian Artene: Aș vrea să nu las deoparte câteva mituri și să le parcurgem în câteva cuvinte. Cifra 13 este cu adevărat cifra ghinionului?

Eduard Agachi: Cred că în mare măsură asocierea pe care o fac oamenii de-a lungul timpului, cred că asta o încarcă. Și e ca un reflector. Ceva de genul ăsta se transformă într-un fel de reflector pe care îl vezi tot mai puternic și atunci te legi tot mai puternic de numărul respectiv. Știu că are mai multe semnificații, adică este asociată și cu ceva evenimente negative, neplăcute, de unde practic a plecat. Una dintre rădăcinile pe care am găsit-o ar putea să fie mai multe surse de genul acesta care totuși au dat naștere la această asociere, dar aș merge mai mult pe sfera aceasta a faptului că oamenii tot au încărcat credința respectivă și atunci e dificil să te mai cureți de ea, să scapi de ea, să o scuturi.

Adrian Artene: Ce înseamnă când vedem cifre repetitive, de pildă la ceasul de pe telefon, ora 11 și 11 minute, ora 22 și 22 de minute?

Eduard Agachi: Eu zic că dacă într-adevăr oamenii, eu știu, aveau ceva de câștigat, cred că ar fi trebuit să vadă deja, că aveam experiență de când apar lucrurile acestea. Putem să vorbim despre un soi de mesaj, dar problema rămâne limbajul. Cine descifrează limbajul respectiv? Eu sunt de acord cu ele, dar nu pot să spun că am un cod pentru limbajul respectiv, pentru descifrarea lor. Pentru că din nou experiența mi-a arătat lucrul acesta că acel mesaj, dacă am vorbit vreodată despre un mesaj, este ceva personalizat. Este ceva ce ai tu de făcut pasul următor, să pleci din aici acum al tău și pe, eu știu, primul, al doilea, al 50-lea pas este ceva legat de viața ta. Ce pot să spun cu siguranță este că în funcție de cifra care apare, poate să fie și o combinație, 12 și 12, are legătură cu trăsăturile lui 1, trăsăturile lui 2. 33, 55, 77, 999 are legătură cu trăsăturile cifrei respective, dar foarte concret să preiei de la cineva exact traducerea, personal nu recomand. Chiar nu recomand așa ceva, pentru că există riscul foarte mare și cunosc și cazuri în care omul pătrunde foarte adânc în superstiții. Eu revin la expresia mea, am încredere în om. Eu vreau să dau putere omului. N-am cum să renunț la capacitatea omului de a lua decizii și, cum ziceam mai devreme, am ieșit din casă. N-are importanță dacă plouă sau dacă bate vântul sau eu mă adaptez pe loc. La fel și în situațiile astea, prefer să văd omul sau să ajut omul sau să-l învăț să se adapteze pe el, să aibă încredere în forțele personale. Și toate celelalte să le ia că vede 11 și 11 e, să zicem, între ghilimele, nu este ăsta mesajul. Ca și cum afară ar fi soare sau ca și cum afară ar începe ploaia. Te adaptezi pe moment. Îți iei ochelari de soare, îți iei umbrelă.

Adrian Artene: De altfel, un alt mit. Numărul casei sau numărul apartamentului blocului în care locuim sau, de asemenea, numărul de la mașină. Ne influențează?

Eduard Agachi: Influențează, dar la fel de mult cum ne influențează formele, culorile, dimensiunile, proporțiile. Proporțiile ne influențează mult mai mult decât numărul de la casă, materialul propriu-zis influențează mult mai mult. Aici ne ajută mult, mult mai mult ajută Feng Shui-ul propriu zis. Cine studiază în amănunt Feng Shui-ul, acolo o să înțeleagă ce înseamnă, până și orientarea pe diferite puncte cardinale. Toate elementele care apar în jurul locuinței, poate să fie și bloc în centru orașului, poate să fie și o casă la țară, nu are importanță, dar sunt atât de multe elemente care influențează, unele mult mai puternic decât numărul, încât numărul de la casă nu are puterea să țină piept, cum ar veni, să transforme sau el de capul lui, de sine stătător să poată să influențeze atât de drastic toată energia casei respective. Deci ce recomand eu mai degrabă să meargă către Feng Shui și către un consultant care într-adevăr este mult mai în măsură să-l ajute pe om să-și armonizeze spațiul în funcție de ce are nevoie și să țină cont că oricum lucrurile se transformă în permanență. Ce e bătut acum în cuie, să zicem așa, peste două zile s-ar putea să nu mai fie deloc la fel. Din perspectiva mai ales a Feng Shui-lui, care într-adevăr ține cont de niște forțe foarte puternice.

VEZI ȘI: Cum trebuie să alegem numele copiilor, potrivit numerologului Eduard Agachi. Joacă un rol important în destinul fiecăruia

NU RATA: Ce se întâmplă atunci când îți schimbi numele, potrivit numerologului Eduard Agachi: ”E puțin dificil”