Ce se întâmplă atunci când îți schimbi numele, potrivit numerologului Eduard Agachi: ”E puțin dificil”

O nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost lansată, iar de data aceasta invitat a fost numerologul Eduard Agachi. Specialistul a vorbit despre sensurile ascunse din spatele cifrelor, despre cum ne putem calcula cifra destinului, dar și despre analiza numerica a numelor. Numele pe care îl purtăm este important și trasează, la rândul lui, câteva direcții în viață. Cum se face analiza numerică a numelui?

Sâmbătă, 18 aprilie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene", a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului. De această dată, invitatul lui Adrian Artene a fost numerologul Eduard Agachi.

Numerologul Eduard Agachi, despre analiza numerică a numelui

În cadrul podcast-ului, printre altele, Eduard Agachi a vorbit și despre analiza numerică a numelui și despre cum numele pe care îl purtăm de influențează direcția. Analiza nu se face doar asupra numelui pe care îl folosim și după care suntem cunoscuți, iar în calcul se iau și poreclele și cel de-al doilea nume, dar și cel de familie.

„În momentul în care facem această analiză numerică a numelor o să vedem că ceva din acea încărcătură, cifrele respective, combinațiile dintre ele, poate rezultatul final, poate că ceva de acolo nu rezonează într-adevăr cu restul ființei. Din nou s-ar putea să fie o explicație încă puțin superficială. Dar în momentul în care ne gândim la toate lucrurile astea, trebuie să luăm în calcul viața întreagă a omului. Adică să considerăm toate acele influențe încă din primii ani de viață până pe parcurs. În ce măsură, de exemplu, m-ar fi ajutat combinația numerologică, încărcătura forțelor din Lucian sau din Adrian? Și aici este partea dificilă, pentru că trebuie cumva să reluăm toată viața, să vedem, uite, în situația asta, de ce am ales așa. Și dincolo de asta, am făcut o alegere. Bun, eu am dezvoltat poate mai mult din încărcătura numelui pe care l-am purtat de acolo înainte și atunci celălalt a rămas așa ca o floare neîngrijită, să spunem. Și, din nou, asta ne va ajuta pentru că merg puțin în altă direcție, încă nu am discutat despre asta, dar la un moment dat omul poate să-și schimbe numele. Poate să ne legăm chiar de faptul că până la urmă femeile își schimbă de regulă numele de familie”, a declarat Eduard Agachi, în cadrul podcast-ului.

Ce se întâmplă când ne schimbăm numele?

De asemenea, Eduard Agachi a vorbit și despre situațiile în care o persoană își schimbă numele, cum este, de exemplu, cazul femeilor atunci când se căsătoresc. Schimbare de nume are influențe directe, însă depinde de fiecare ce sens capătă acestea.

„Adrian Artene: Ce se întâmplă? Își schimbă și destinul în momentul acela în care îmbrățișează un alt nume? Eduard Agachi: Se întâmplă o schimbare. Eu am spus adesa că numele este predominant precum o haină. Și este ca și cum îți schimbi hainele complet, ai alte haine. De foarte multe ori se poate întâmpla ca numele să nu difere, numerologic să nu fie o diferență foarte mare. Dar se întâmplă o schimbare, acum contează cât de ușor se și adaptează și cât de mult îi este de folos. Pentru că ți se oferă toată energia numelui respectiv, o primești, o ai acolo, o ai la îndemână. Femeia poate să o folosească, poate să nu o folosească. Ce am văzut eu de obicei. Un exemplu poate să fie mai ușor de înțeles. La actori, la scriitori, pseudonime sau nume de scenă. Putem să vedem, de exemplu, un artist care urcă pe scenă cu numele de scenă și în viața de zi cu zi are un alt nume. Acolo, la fel, o să vedem o diferență foarte mare. (…) Cam la fel se întâmplă și cu femeia în momentul în care se mărită. Dacă are o activitate de așa natură care să-i permită să introducă în viața ei această schimbare, se poate să fie foarte ușor observabilă. (…) Omul se naște și are tot potențialul la îndemână. Ai tot acel potențial pe care poți să-l calculezi, îți dai seama, uite cam ce am eu la îndemână. Dar este în funcție de ce dezvoltă omul pe parcurs. Și dacă el se atașează mai mult și se obișnuiește, și nu e vorba doar de atașament, e vorba de cum se obișnuiește în mediul în care trăiește. Pentru că de multe ori se întâmplă să te cheme Alexandru și ești strigat Alex. Pot fi foarte multe și diminutive și multe variații. Sau porecle și așa mai departe. (…) În cazul numelor sau poreclelor sau diminutivelor sau cum este cunoscut fiecare, e mai dificil, nu poți să te duci cu omul la locul de muncă unde toată lumea îl știe după, eu știu, o poreclă, o denumire. Atunci va trebui să-l analizez peste tot, să-l studiez cu atenție peste tot. Și din cauza asta să facem generalități e puțin cam dificil. Dar asta, dacă ar rămâne oamenii cu ideea aceasta că numele ne influențează precum o haină. Numai că trebuie să știm să purtăm haina și să ne folosim de ea. (…) Numele îți dă o etichetă, îți dă un înveliș, un ambalaj. Dar esența contează”, a mai spus Eduard Agachi.

Podcast-ul integral se poate urmări AICI: