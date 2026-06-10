Gestul Elenei la nunta cu Bubu Cernea nu a rămas neobservat. Ce a făcut în biserică

Elena Mogîldea și Bubu Cernea trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, iar nunta pe care au pregătit-o a fost una de vis. Totuși, proaspăta mireasă a făcut un gest neașteptat chiar la biserică. Puțini invitați au sesizat.

Elena și Bubu Cernea sunt oficial soț și soție. Fericitul cuplu a ajuns în fața altarului în acest weekend. Petrecerea a adunat nume mari din industrie și nu numai. Cei doi au strălucit în cea mai importantă zi a lor, însă un detaliu neașteptat a ieșit la iveală. Elena a făcut un gest uluitor față de Bubu, dar nu mulți au observat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce gest a făcut Elena față de Bubu Cernea în biserică

Elena și Bubu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani. Acum, cei doi au ales să facă pasul cel mare și au avut parte de o nuntă ca în basme. Totuși, în timpul ceremoniei religioase, proaspăta mireasă a făcut un gest neașteptat. Ea a ținut cont de una dintre tradițiile românești legate de căsătorie.

Aceasta și-a scos discret piciorul de sub rochie și l-a călcat pe picior pe Bubu, uitându-se direct în ochii lui. Deși puțini fani au observat gestul, momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare. În tradiția populară, se spune că dacă femeia își calcă soțul în timpul cununiei religioase „îl ține sub papuc”.

Invitații care au participat la nunta Elenei și a lui Bubu

El este fiul cunoscutei Crina Mardare, iar de-a lungul timpului și-a construit o carieră de succes, fiind un toboșar respectat de mulți din industrie și nu numai. Ea este o celebră actriță care a jucat în numeroase seriale de pe Antena 1. S-au cuplat în urmă cu opt ani, iar acum și-au unit destinele. Dat fiind faptul că sunt nume importante în lumea filmului și a muzicii din România, invitații consacrați nu puteau să lipsească. Printre cei prezenți la marele eveniment se numără Smiley, Irina Rimes, Pavel Bartoș, Theo Rose, Horia Brenciu, JO, Raluka, Florin Ristei, Giulia și mulți alții. Petrecerea a avut loc la Pădurile Regale, iar atmosfera a fost întreținută de Damian Drăghici și Zdob și Zdub.

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