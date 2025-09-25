Soțul are „interzis” la Asia Express, dar actrița vrea musai să trăiască separat experiența: “Să nu ne facem de rușine”

Ea joacă în serialele de la Antena 1 și este fan Asia Express. Își dorește să trăiască o dată în viață experiența celui mai dur reality show din România. Dacă pentru ea lucrurile sunt simple, fiind în ograda Antenei 1, soțul are „interzis”, fiind sub contract cu Pro TV. Elena Mogîldea Cernea este conștientă că nu va putea niciodată să facă echipă la Asia Express cu Bubu Cernea – producător muzical la Vocea României, însă tot e dispusă să își încerce norocul, dar neapărat într-o formulă potrivită. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, soția lui Bubu Cernea ne-a spus ce o atrage la Asia Express, cu cine l-ar înlocui pe Bubu într-o astfel de aventură, dar și motivul pentru care nu a putut pleca cu el în concediu.

Elena Mogîldea Cernea și Bubu Cernea au avut parte de o vară plină, în care munca i-a ținut departe de relaxare. Când a avut ea liber de la serialul “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, Bubu a fost convocat la filmările pentru Vocea României, așa că abia luna viitoare vor avea parte de un sejur romantic în Italia.

Elena Mogîldea Cernea: “Măcar o săptămână sau zece zile nu am avut împreună”

CANCAN.RO: Cum merg filmările la serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”?

Elena Mogîldea Cernea: Super bine! Am ajuns acum într-un punct cu răsturnări de situație extraordinar de fascinante. Nu știi niciodată la ce să te aștepți și noi abia așteptăm să primim episoadele următoare, să vedem ce se mai întâmplă cu toată situația per ansamblu. Evident, fiecare se uită pentru personajul lui, în ce situații mai intră, dar filmările merg foarte bine și pot să asigur telespectatorii că vor avea parte de niște surprize.

CANCAN.RO: Am înțeles că toată vara ai muncit și când ai avut o pauză, tot n-ai reușit să pleci în vacanță.

Elena Mogîldea Cernea: Da, așa este. Am fost plecați trei zile, într-adevăr, la mare, în Grecia, pentru că atunci ni s-au nimerit zilele libere comune. Măcar o săptămână sau zece zile nu am avut împreună. Eu am mai avut câteva zile libere în august, pentru că la sfârșit în iulie am terminat emisiunea la radio, în august am început filmările, dar cum nu filmez în fiecare zi, mi-a fost mai lejer un pic timpul. În schimb lui Bubu nu i-a fost atât de lejer și n-am putut să plecăm nicăieri. Sperăm însă, acum, în octombrie, să plecăm câteva zile.

CANCAN.RO: Și unde v-ar plăcea să ajungeți?

Elena Mogîldea Cernea: În Toscana. Am fost în Toscana de Paște și, efectiv, ne-am îndrăgostit și am zis să mai dăm o tură.

Elena Mogîldea Cernea: “Noi nu putem să facem echipă pentru că suntem în trusturi diferite”

CANCAN.RO: Care e cel mai romantic dintre voi? Care face surprize mai des, fără un motiv așa special?

Elena Mogîldea Cernea: Bubu! Săptămâna trecută m-a surprins. Am avut spectacolul, a treia reprezentație la Palatele Mogoșoaia într-un cadru de poveste, și nu știm dacă vremea ne va mai permite să-l jucăm afară și i-am spus: dacă poți, uite, mi-ar plăcea, pentru că n-a venit la niciun spectacol de până acum și avea chiar multă treabă, pentru că sunt seri în care vine la trei noapte acasă. Dar totuși și-a rupt din timpul lui, a venit la spectacol să mă vadă și l-am văzut abia pe la mijlocul spectacolului. Și când l-am văzut îți dai seama ce bucurie am avut.

CANCAN.RO: Vă tentează să participați la Asia Express, să vă testați limitele?

Elena Mogîldea Cernea: Ar fi fost frumos, dar, din păcate, noi nu putem să facem echipă pentru că suntem în trusturi diferite și nu avem cum. Da, absolut mă tentează, chiar sper la un moment dat să mă duc. Trebuie doar să găsesc formula potrivită astfel încât să nu ne facem nici de rușine și să ne descurcăm cât de cât.

CANCAN.RO: O prietenă ar fi mai potrivită sau poate mama, soacra?

Elena Mogîldea Cernea: Pe mama nu aș supune-o la astfel de aventură. Nici pe mama soacră n-aș vrea să o chinui. Cred că aș face o echipă bună cu fratele meu sau cu o prietenă.

CANCAN.RO: Ce îți place la acest reality-show ? N-ai fobii?

Elena Mogîldea Cernea: Căutatul cazării, căutatul transportului, tentația de a mânca orice ți se dă pe acolo. Nu am nicio fobie.

CANCAN.RO: Deci ești concurentul potrivit.

Elena Mogîldea Cernea: Da, acum nu zic nu. Până la proba contrarie n-ai de unde știi. Să vedem, dar eu zic că m-aș descurca cu brio.

