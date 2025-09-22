Fără precedent! Antena 1, reclamată la CNA pentru Asia Express! Imaginile care au scandalizat

Un nou scandal vizează show-ul de televiziune Asia Express, difuzat de Antena 1, după ce în spațiul public au apărut numeroase critici cu privire la modul în care au fost prezentate persoane transgender într-unul dintre episoadele recente. Postul de televiziune riscă să fie sancționat de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), în urma unei sesizări ce reclamă modul în care au fost montate și difuzate secvențe considerate jignitoare la adresa comunității LGBTQ+.

În cadrul episodului incriminat, concurenții au primit sarcina de a sprijini trei tinere transgender într-o transformare stilizată, asemănătoare unui concurs de frumusețe. Echipele trebuiau să se ocupe de aspecte precum ținuta, coafura și manichiura acestora, pentru ca participantele să fie pregătite pentru o prezentare finală. Până aici, formatul părea să urmărească doar o provocare amuzantă și spectaculoasă, integrată în ritmul specific reality-show-ului.

Antena 1, reclamată la CNA pentru Asia Express

Problemele au apărut în momentul în care, după ce identitatea celor trei participante a fost dezvăluită, unii concurenți au ales să se exprime într-un mod perceput drept umilitor și lipsit de respect. Potrivit Acceptromânia, replicile difuzate pe post au întărit stereotipuri negative și au contribuit la o imagine denigratoare asupra comunității transgender.

Deși emisiunea nu este una transmisă în direct, producătorii au ales să păstreze aceste comentarii în montajul final, difuzat la ore de maximă audiență. Din această cauză, vocile critice susțin că responsabilitatea nu aparține doar concurenților, ci și echipei de producție, care ar fi putut elimina momentele problematice și evita, astfel, expunerea publicului la un conținut considerat discriminatoriu.

„Nu vom tolera ridiculizarea și vulnerabilizarea comunității noastre în numele audienței și vom continua să condamnăm public mediatizarea discursului instigator la ură în numele audienței‼️ Vom depune sesizare la CNA în urma difuzării emisiunii Asia Express de către postul de televiziune Antena 1, care încalcă cu bună știință normele ce impun garantarea unui climat echilibrat și lipsit de discriminare în programele de televiziune. Comunitate, mulțumim că ne semnalezi aceste derapaje!”, a transmis organizația Acceptromânia.

Nu este prima dată când Asia Express ajunge în atenția publicului și a autorităților din cauza unor astfel de situații. De-a lungul mai multor sezoane, telespectatorii au semnalat că, în diferite contexte, concurenții au folosit termeni jignitori pentru a descrie persoane queer întâlnite pe parcursul călătoriilor. Faptul că astfel de replici ajung să fie incluse în montaj ridică întrebări legate de intenția producătorilor și de criteriile editoriale aplicate în procesul de selecție a materialului difuzat.

Conform legislației audiovizuale, posturile de televiziune au obligația de a respecta demnitatea umană și de a nu promova discursuri care pot genera ură pe criterii de orientare sexuală sau identitate de gen. În cazul Asia Express, contestatarii consideră că aceste obligații nu au fost respectate, emisiunea oferind un cadru ce a facilitat ridiculizarea unor persoane vulnerabile.

