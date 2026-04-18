Cum trebuie să alegem numele copiilor, potrivit numerologului Eduard Agachi. Joacă un rol important în destinul fiecăruia

În cea mai nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” rolul de invitat l-a jucat numerologul Eduard Agachi. Printre altele, acesta a vorbit și despre analiza numerica a numelor, dar și despre cum ar trebui să alegem numele copiilor la naștere. Joacă numele un rol important? Cu ce încărcătură vine numele pentru destinul unei persoane?

Sâmbătă, 18 aprilie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului. De această dată, invitatul lui Adrian Artene a fost numerologul Eduard Agachi, un explorator al sensurilor ascunse din spatele cifrelor și al tiparelor care ne guvernează viața.

Cum alegem numele copiilor?

În cadrul podcast-ului, printre altele, Eduard Agachi a vorbit și despre cum alegem numele copiilor. Există nume cu o încărcătură aparte, iar mulți se îndreaptă către astfel de opțiuni. Însă, specialistul spune că atunci când alegem numele unui copil nu trebuie să ținem cont de astfel de lucruri și ar trebui să ne ghidăm mai degrabă după intuiție și după ceea ce simțim.

„Adrian Artene: Aici mă adresez celor care au copii și care se gândesc cum ar putea să își numească fiul, fiica la botez. Există nume care sunt nume de martiri, cei care au nume împovărătoare și de cealaltă parte nume de eroi, cei care au multiple beneficii doar prin faptul că le poartă? Evident că nu putem duce la o scară exagerată. Dar există nume norocoase? Și cum am putea să alegem? Trebuie să fim practic atenți la ce nume atribuim copilului nostru? Sau ar trebui să lăsăm așa, să intrăm într-un dialog cu interiorul nostru, cu sufletul nostru și să ascultăm șoapta pe care o primim, să ne botezăm copilul așa cum ne spune intuiția. Eduard Agachi: Asta este și opinia mea. Nu avem nevoie de specialiști neapărat, pentru că oricum avem în noi simțirea. O avem. Bunul simț îl avem în noi, știm ce avem de făcut. În momentul în care omul caută o performanță, asta se duce undeva în exterior, se duce departe. Vreau să fie spectaculos, pentru cine să fie, pentru ce să fie? Oare va putea să aibă succes? Eu știu, poate că acel copil are și o altă datorie, o altă misiune, un alt destin pe pământ. Nu avem de unde să știm. Noi punem dorințele noastre de părinți în față și încercăm să-i creionăm o anumită direcție. Asta recomand în general, mai ales mamelor. Sunt și tătici care caută îndrumare în direcția aceasta. Nu este o problemă, dar eu așa o văd și tuturor asta le spun. În primul rând, e copilul tău. E familia ta acolo. Stai un pic, ia-ți câteva clipe, gândește-te cum, ce simți, ce rezonează, cum îl vezi, ce simți. Pentru că mie mi se pare mult prea deplasat din partea mea să mă bag în viața oamenilor, să le spun și să rămână cumva, nu știu cum să zic, să-l numesc eu. Simt că creez o ruptură acolo, chiar și o sugestie pe care o dau, din nou simt că introduc ceva de care nu au nevoie, între ei, în relația lor. Mama cu copilul, familia întreagă. Mi se pare mult mai natural și am impresia, aș tinde să cred că există o intuiție acolo”, a declarat Eduard Agachi.

