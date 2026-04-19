Se ia în calcul deshumarea Ludmilei Vartic, soția unui demnitar din Republica Moldova, care s-a aruncat de pe un bloc. Noi detalii din anchetă

Ancheta continuă în cazul decesului Ludmila Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic. Femeia ar fi recurs la un gest extrem, iar moartea sa a ridicat numeroase semne de întrebare. În prezent, autoritățile iau în calcul inclusiv deshumarea acesteia, pentru realizarea unei noi expertize medico-legale care să lămurească exact circumstanțele tragediei.

Potrivit informațiilor oficiale, cazul a fost înregistrat de poliție după ce incidentul s-a produs la Chișinău. Deși victima ar fi lăsat un bilet de adio, anchetatorii nu exclud nicio ipoteză și analizează toate elementele care ar fi putut duce la acest deznodământ. Reprezentanții poliției au precizat că, în ultimii ani, nu au fost depuse plângeri legate de violență în familie, însă cercetările continuă pentru a clarifica situația în detaliu.

Cercetările continuă în cazul morții Ludmilei Vartic

Moartea Ludmilei Vartic a stârnit reacții puternice, iar mai mulți localnici îl acuză pe soțul acesteia de comportament abuziv. Surse apropiate victimei susțin că familia și cunoscuții nu ar fi fost informați la timp despre deces sau despre organizarea înmormântării, ceea ce a amplificat suspiciunile.

În paralel, procurorii au intensificat investigațiile, audiind mai mulți martori și analizând relațiile din familie. La solicitarea apărării, a fost aprobată efectuarea unei expertize medico-legale suplimentare, care ar putea presupune inclusiv deshumarea. Această măsură este considerată esențială pentru stabilirea exactă a cauzei decesului și pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz.

„În prezent, urmărirea penală în această cauză este efectuată de un grup de procurori din cadrul procuraturilor teritoriale competente, în cooperare cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției de poliție a municipiului Chișinău. Investigațiile vizează atât circumstanţele producerii evenimentului, cât și elemente conexe care pot clarifica situaţia în ansamblu.

De la ultimul comunicat au fost întreprinse mai multe acțiuni menite să asigure o investigație completă și obiectivă a tuturor circumstanțelor. A fost audiat un cerc extins de martori, iar informațiile obținute sunt relevante pentru verificarea relațiilor dintre membrii familiei și a eventualelor situații de conflict existente anterior.

La solicitarea părții apărării, procurorii au înaintat un demers privind efectuarea unei expertize medico-legale suplimentare, care a fost admis de judecătorul de instrucție. Măsura are drept scop stabilirea completă și obiectivă a cauzelor decesului.”, a declarat Russu.

