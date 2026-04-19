Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani de tată

Raul Marian Costea și-a pierdut viața într-un cumplit accident rutier de lângă Roma, Italia. Tânărul de 26 de ani lasă în urmă doi copii minori, o soție și o comunitate profund îndurerată.

Accidentul rutier a avut loc joi, 16 aprilie, pe șoseaua Aurelia, în zona Ladispoli, lângă Roma, în jurul orei 17:00. Mașina condusă de Raul, un fiat Punto,a intrat frontal în coliziune cu un autoturism din sens opus, un Nissan Juke, în care se aflau trei persoane. Impactul a fost fatal pentru Raul, care a rămas prins între fiarele contorsionate ale mașinii.

Raul era tatăl a doi copii și a murit la doar 26 de ani

Echipele de salvarea ajunse la fața locului au încercat zeci de minute să-l resusciteze pe Raul, însă în zadar. Celelalte victime, un bărbat de 50 de ani, o femeie de 46 de ani și un copil de 6 ani au fost rănite și transportate la spital.

Originar din Reghin, județul Mureș, Raul era căsătorit cu Elisa și aveau împreună doi copii. Tânărul locuia de ceva timp în Ladispoli, Italia, iar în ziua accidentului se întorcea de la muncă. Soția lui Raul nu își revine din șocul suferit și își strigă durerea pe o rețea de socializare. Mesajul Elisei a înduioșat întreaga comunitate:

„Iubirea mea, și acum ce ne facem fără tine? Tu rai stânca noastră, sprijinul nostru. Eu nu pot reuși fără tine. Cum să-i explic Giuliei că tu nu mai ești, că atunci când te întorceai de la muncă alerga spre ușă ca să vină în brațele tale, iar acum zilele noastre vor fi goale? Iar eu pe cine mai bat la cap dimineața pentru că nu voia să se trezească să meargă la muncă sau poate pentru că voiai să stai la Play…

Iubire, casa fără tine e goală, la fel ca sufletele noastre, aveam atâtea planuri, mai ales pentru copiii noștri, dar îți promit că le voi duce toate la capăt, voi încerca, voi da totul, pentru că acum va trebui să le fiu și mamă și tată. Voiai deja să cumperi o casă pentru noi patru… Iubire, trebuia să facem un pas important și acum cu cine îl fac? Mi-e dor de tine, îmi explodează sufletul… protejează-mă pe mine și mai ales pe copiii tăi, zboară cât mai sus poți, că ești cel mai frumos”, a fost mesajul Elisei.

