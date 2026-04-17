De ce ar fi fost ucis, de fapt, tâmplarul Giacomo din Toscana. Ce mărturisiri le-au făcut suspecții români anchetatorilor italieni

De: Denisa Crăciun 17/04/2026 | 19:13
O tragedie uriașă a șocat comunitatea din Italia și nu numai. Doi români au fost arestați, după ce au fost acuzați că sunt complicii unei crime din Toscana. Aceștia ar fi participat la uciderea unui bărbat de 47 de ani, tragedie care a avut loc atât în fața logodnicei, cât și în fața copilului lor.

Un eveniment tragic a avut loc chiar în noaptea de Înviere. Un bărbat a fost ucis în bătaie, chiar în fața logodnicei sale și a copilului lor. Totul s-a petrecut în orașul Massa din Toscana. În urma anchetei, cei doi complici, ambii români, și principalul suspect, care este minor, au fost duși după gratii. Agresat ar fi fost și cumnatul lui Giacomo, tâmplarul ucis, după ce ar fi încercat să aplaneze conflictul.

Cazul a avut loc în orașul Massa din Toscana. Tragedia a început atunci când, în noaptea de Înviere, Giacomo, fiul său de 11 ani, logodnica și cumnatul său se plimbau pe stradă. Suspecții românii ar fi fost surprinși de aceștia în timp ce aruncau cu sticle și pahare în dreptul unui magazin. Cumnatul victimei le-ar fi spus să se oprească, iar din acel moment suspecții au devenit mai agresivi și s-au năpustit asupra lor. Prima dată l-ar fi atacat pe cumnat, conform mamei logodnicei.

„I-au lovit pe amândoi. Au fost înconjurați. Totul s-a întâmplat în două minute”, a explicat aceasta.

Cumnatul lui Giacomo ar fi căzut la pământ și s-a ales cu mai multe fracturi. Bărbatul ucis a fost lovit cu un pumn de principalul suspect, care este minor și practică box. Potrivit anchetatorilor, lovitura de la nivelul feței i-a fost fatală.

Giacomo era tâmplar de meserie, avea doi copii, unul de 18 ani și unul de 11, care a și asistat la incident. Robert Deleanu, consilier local din Massa, a vorbit despre unul dintre cei doi complici români. Acesta spune că era cunoscut de drept un băiat cuminte, iar alții au explicat că ar fi avut antecedente penale.

„Din grupul agresorilor făceau parte cei doi cetățeni români majori. Băiatul de 23 de ani locuiește în alt oraș. În ceea ce-l privește pe cel de 19 ani, unii dintre conaționalii noștri spun că era liniștit, în timp ce alții susțin că avea deja antecedente penale”, a spus Robert Deleanu.

