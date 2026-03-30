Un român și-a găsit partenera fără viață, într-o pensiune din Italia. Ce s-a întâmplat înainte de deces

Un tânăr român de 26 de ani a trecut printr-un șoc puternic după ce și-a găsit iubita fără viață, în camera unei pensiuni din Civitanova, în regiunea Marche, Italia. Cei doi închiriaseră locuința pentru a petrece timp împreună, însă dimineața de duminică s-a transformat într-o tragedie.

În jurul orei 9:45, bărbatul a observat că partenera sa, în vârstă de 25 de ani, nu mai răspunde și nu poate fi trezită. Speriat, acesta a sunat imediat la serviciile de urgență, însă echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Tânăra, identificată drept Roberta Fattori, fusese deja declarată decedată.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului din Civitanova, unde urmează să fie efectuate investigații pentru a stabili cauza exactă a morții. Autoritățile au deschis o anchetă, iar una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că decesul ar putea avea legătură cu consumul de substanțe interzise.

Între timp, tânărul român a fost audiat de polițiști pentru a oferi detalii despre cele întâmplate, iar camera în care se aflau cei doi a fost verificată de anchetatori. Cazul rămâne în atenția autorităților, care încearcă să elucideze circumstanțele în care s-a produs această tragedie.

Un alt român și-a pierdut viața în Italia

Alin Ionuț Pascondea, un român în vârstă de 43 de ani, și-a pierdut viața într-un accident produs pe Via Covignano, în Rimini. Bărbatul cobora cu bicicleta din zona Santuario delle Grazie când a pierdut controlul într-o curbă dificilă, lovindu-se puternic cu capul de un zid de pe marginea drumului. Zona este frecventată de cicliști, însă traseul poate fi periculos. Impactul i-a provocat răni grave, iar echipajele medicale nu au reușit să-l salveze. În urma sa au rămas o soție îndurerată și doi copii, de 9 și 7 ani, care vor crește fără tată.

CITEȘTE ȘI: Tragedie românească în Italia! Un tânăr de 28 de ani a căzut de pe un stâlp de curent. De ce se urcase bărbatul acolo

Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Cei doi erau căsătoriți de câteva luni și munceau în Spania pentru un trai mai bun