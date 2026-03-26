Tragedie românească în Italia! Un tânăr de 28 de ani a căzut de pe un stâlp de curent. De ce se urcase bărbatul acolo

De: Alina Drăgan 26/03/2026 | 21:12
Tragedie românească în Italia! Un român în vârstă de 28 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe un stâlp de electricitate. Bărbatul s-a prăbușit în gol de la 15 metri înălțime. Din păcate, căzătura i-a fost fatală. Care este motivul pentru care bărbatul s-a urcat pe stâlp?

Tragedia s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, 25 – 26 martie, în localitatea Santa Teresa di Gallura, pe insula Sardinia. Autoritățile fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

Așa cum spuneam, un român de numai 28 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe un stâlp de curent. Din primele informații, se pare că bărbatul s-ar fi urcat pe stâlp pentru a fura cupru.

Bărbatul se cățăra pe stâlp în momentul în care construcția a cedat, iar românul s-a prăbușit la pământ. Conform presei din Italia, în timpul acțiunii, structura ar fi cedat, căci nu putea susține greutatea acestuia.

Astfel, românul s-a prăbușit în gol de la aproximativ 15 metri înălțime. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat. La fața locului s-au deplasat oamenii legii, dar și echipajele de salvare. Însă, din păcate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru bărbat, ci doar a fost declarat decesul.

Oamenii legii din Santa Teresa Gallura fac în continuare cercetări pentru a determina împrejurările în care s-a produs tragedia. Trupul neînsuflețit al românului a fost predat familiei, care urmează să îl conducă acum pe ultimul drum.

De asemenea, autoritățile au tras un semnal de alarmă. Nu este primul caz de acest fel, de-a lungul timpului mulți încercând aceeași „schemă”. Stâlpii de electricitate nu pot susține greutatea unui om, iar cei care încearcă să urce pe ei riscă mult, după cum a fost și cazul românului.

 

