Pompierul Alexandru Apostol, diagnosticat cu o boală gravă. ISU Timiș cere ajutor

De: Irina Vlad 14/05/2026 | 13:25
În urmă cu doar câteva luni, Alexandru Apostol, pompier în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență Timiș, a fost diagnosticat cu o formă extrem de agresivă și rară de cancer. Colegii săi din cadrul  ISU Timiș au sărit imediat în ajutor și lansează un apel umanitar. 

Din salvator a ajuns în situația în care are nevoie disperată de ajutor. Este povestea de viață a lui Alexandru Apostol, tatăl unei fetițe de 5 ani și pompier ISU Timiș. Absolvent al Facultății de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. În perioada 2009 – 2014 a activat ca pompier în cadrul ISU Covasna, iar ulterior s-a alăturat Departamentului pentru Situații de Urgență Timiș, unde își desfășoară activitatea și în prezent.

Drama pompierului Alexandu Apostol

În urmă cu doar câteva luni, viața pompierului s-a schimbat dramatic. Alexandru Apostul a fost diagnosticat cu o formă extrem de rară și agresivă de cancer: rabdomiosarcom pleomorf, diagnostic ce i-a afectat coloana vertebrală și măduva spinării. La scurt timp de la diagnostic, starea sa de sănătate s-a agravat, suferind complicații severe și dureri greu de imaginat.

Reprezentanții ISU Timiș au lasant o campanie umanitară pentru strângere de fonduri. Potrivit ultimelor analize efectuate, șansa la o viață normală a lui Alexandru depinde de un tratament de imunoterapie care costă aproximativ 25.000 de euro doza, administrată o dată la trei săptămâni.

„În urmă cu doar câteva luni, 𝐀𝐥𝐞𝐱 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐜𝐮 𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦ă 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐫𝐚𝐫ă ș𝐢 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐬𝐢𝐯ă 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 — 𝐫𝐚𝐛𝐝𝐨𝐦𝐢𝐨𝐬𝐚𝐫𝐜𝐨𝐦 𝐩𝐥𝐞𝐨𝐦𝐨𝐫𝐟. Boala i-a afectat coloana vertebrală și măduva spinării, iar acum nu își mai poate folosi picioarele. Au urmat complicații severe, internări repetate și dureri greu de imaginat. Și totuși… continuă să lupte.

Ultimele analize au adus și o mică speranță: există posibilitatea unui tratament de imunoterapie care ar putea reprezenta cea mai importantă șansă a lui în acest moment. Costurile sunt însă uriașe — 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯 𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐟𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐳ă, 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭ă 𝐨 𝐝𝐚𝐭ă 𝐥𝐚 𝟑 𝐬ă𝐩𝐭ă𝐦â𝐧i.
Dacă puteți ajuta, orice sprijin contează. O donație, o distribuire sau un mesaj pot însemna enorm pentru el și pentru familia lui.

Donații directe:
REVOLUT: Alexandru Apostol
CONT: RO11 REVO 0000 1481 2228 3296

ING: Alexandru Mihai Apostol
CONT: RO62INGB0000999906301497
Uneori, speranța se construiește din gesturi mici făcute de cât mai mulți oameni. Iar acum, el are nevoie de noi.”, au scris reprezentanții ISU Timiș.

 

