Pompierul Alexandru Apostol, diagnosticat cu o boală gravă. ISU Timiș cere ajutor

În urmă cu doar câteva luni, Alexandru Apostol, pompier în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență Timiș, a fost diagnosticat cu o formă extrem de agresivă și rară de cancer. Colegii săi din cadrul ISU Timiș au sărit imediat în ajutor și lansează un apel umanitar.

Din salvator a ajuns în situația în care are nevoie disperată de ajutor. Este povestea de viață a lui Alexandru Apostol, tatăl unei fetițe de 5 ani și pompier ISU Timiș. Absolvent al Facultății de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. În perioada 2009 – 2014 a activat ca pompier în cadrul ISU Covasna, iar ulterior s-a alăturat Departamentului pentru Situații de Urgență Timiș, unde își desfășoară activitatea și în prezent.

Drama pompierului Alexandu Apostol

În urmă cu doar câteva luni, viața pompierului s-a schimbat dramatic. Alexandru Apostul a fost diagnosticat cu o formă extrem de rară și agresivă de cancer: rabdomiosarcom pleomorf, diagnostic ce i-a afectat coloana vertebrală și măduva spinării. La scurt timp de la diagnostic, starea sa de sănătate s-a agravat, suferind complicații severe și dureri greu de imaginat.

Reprezentanții ISU Timiș au lasant o campanie umanitară pentru strângere de fonduri. Potrivit ultimelor analize efectuate, șansa la o viață normală a lui Alexandru depinde de un tratament de imunoterapie care costă aproximativ 25.000 de euro doza, administrată o dată la trei săptămâni.

