De: Daniel Matei 14/05/2026 | 13:52
Ce face fiul lui Justin Bieber la 20 de luni pentru mama lui. Hailey a publicat cele mai adorabile imagini cu micuțul ei!
Sursa foto: Profimedia
Hailey Bieber le-a oferit fanilor unul dintre cele mai tandre momente din viața ei de mamă. Vedeta a publicat pe Instagram un videoclip emoționant în care apare alături de fiul ei, Jack Blues Bieber, iar imaginile au devenit rapid virale în mediul online.

În clipul distribuit pe rețelele sociale, micuțul în vârstă de 20 de luni stă în brațele mamei sale și îi oferă gustări, într-un gest care i-a făcut pe internauți să reacționeze imediat. Hailey a glumit în descrierea postării și l-a numit pe băiețel „aparatul meu personal de gustări”, spre amuzamentul fanilor, potrivit PEOPLE.

Fiul lui Justin Bieber are 20 de luni

Postarea a inclus și o fotografie emoționantă în care Hailey îl sărută pe Jack, însă, la fel ca până acum, chipul copilului a fost ascuns cu un emoji, semn că ea și soțul ei, Justin Bieber, continuă să îi protejeze intimitatea.

 

Momentul a strâns rapid milioane de vizualizări și mii de comentarii. Mai multe vedete apropiate cuplului au reacționat la imaginile publicate de model, printre care Hailee Steinfeld și Charlie Puth, care au lăsat mesaje emoționante în secțiunea de comentarii.

Hailey Bieber, încântată să fie mamă

Hailey Bieber vorbește tot mai deschis despre experiența maternității. Recent, într-un interviu acordat revistei Time, vedeta a mărturisit că devenirea în rolul de mamă a reprezentat „cea mai mare schimbare de identitate” din viața ei. În același timp, ea a recunoscut că încearcă să găsească echilibrul între viața de familie și carieră, mai ales după succesul uriaș al brandului ei de beauty, Rhode.

Hailey și Justin Bieber au devenit părinți în august 2024, iar de atunci aleg să împărtășească doar rareori imagini cu băiețelul lor. Cea mai recentă postare a lui Hailey vine după ce aceasta și-a sărbătorit a doua Zi a Mamei alături de fiul ei, duminică, 10 mai.

Pentru a marca momentul, modelul a publicat pe Instagram Stories un selfie alb-negru în care apare împreună cu Jack.

„Îmi place să fiu mama ta”, a scris ea în dreptul imaginii.

Înainte de acest moment, Hailey a vorbit deschis despre maternitate într-un interviu pentru Time, publicat pe YouTube pe 6 mai. Vedeta a povestit că l-a adus pe lume pe Jack în același an în care și-a vândut compania către e.l.f. Beauty. A recunoscut că faptul că a devenit mamă în timp ce încheia tranzacția a însemnat „foarte multe schimbări care s-au întâmplat în același timp”.

