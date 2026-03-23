Acasă » Știri » Doliu în televiziune! O jurnalistă celebră și cei 3 copii au fost găsiți morți în casă

Doliu în televiziune! O jurnalistă celebră și cei 3 copii au fost găsiți morți în casă

De: Anca Chihaie 23/03/2026 | 17:16
Doliu în televiziune! O jurnalistă celebră și cei 3 copii au fost găsiți morți în casă
Jessi Pierce a murit!/foto: social media

O tragedie profundă a zguduit comunitatea sportivă americană în weekendul trecut, când jurnalista americană Jessi Pierce, recunoscută pentru relatările sale din hocheiul profesionist și conexiunea sa strânsă cu echipa Minnesota Wild, și-a pierdut viața împreună cu cei trei copii ai săi într-un incendiu devastator izbucnit în locuința familiei din White Bear Lake, Minnesota.

Incidentul a avut loc în zorii zilei de sâmbătă, când locuitorii din apropiere au observat flăcări intense ieșind prin acoperișul casei situate într-o zonă rezidențială liniștită a orașului White Bear Lake, o suburbie a orașului Saint Paul, în statul Minnesota, cunoscut pentru tradiția sa hocheistică. Îngrijorați, martorii au apelat serviciile de urgență, iar în scurt timp mai multe echipaje ale departamentului de pompieri au sosit la fața locului

Jessi Pierce a murit!

La sosirea lor, casa era cuprinsă de un incendiu masiv, iar condițiile severe din interior au făcut aproape imposibilă găsirea supraviețuitorilor. După ce flăcările au fost în mare parte controlate, echipele de intervenție au descoperit trupurile neînsuflețite ale unui adult și a trei copii, precum și al câinelui de companie al familiei, într-unul dintre dormitoare. Identificarea oficială a victimelor a confirmat ulterior că femeia găsită decedată era Jessi Pierce, în vârstă de 37 de ani, iar cei trei copii erau copiii ei minori. Cauza precisă a incendiului nu a fost încă determinată și rămâne sub investigare de către inspectorii statului Minnesota.

Familiile, colegii și fanii din lumea sportului au fost luați prin surprindere de vestea tragică, iar anchetele autorităților locale continuă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs această pierdere.

Pierce era o figură cunoscută și apreciată în rândul fanilor hocheiului și al comunității jurnalistice sportive. De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai mult de un deceniu, ea a relatat în mod constant despre evoluția echipei Minnesota Wild și despre dinamica Ligi Naționale de Hochei (NHL), devenind o prezență familiară atât pentru cititorii site-ului oficial al ligii, cât și pentru iubitorii sportului de gheață din întreaga regiune.

„Dragostea pentru familie și pentru hochei se reflecta în energia și pasiunea pe care le aducea în munca sa”, a transmis Bill Price, vicepreședinte și redactor-șef al NHL.com.

