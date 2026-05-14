Farmacia Tei ajunge în alte trei orașe din România și caută angajați. Planurile companiei pentru extindere

De: Elisa Tîrgovățu 14/05/2026 | 13:11
Farmacia Tei își continuă planurile de dezvoltare pe piața locală, extinzându-și prezența în mai multe orașe din țară. Rețeaua farmaceutică, cunoscută pentru dimensiunea sa în România, vizează deschiderea de noi puncte de lucru în Focșani, Galați și Timișoara, unde au început deja și procesul de recrutare de personal.

Potrivit anunțurilor de angajare, compania recrutează farmaciști, asistenți de farmacie, operatori pentru recepția mărfurilor, dar și personal pentru facturare. Farmacia Tei continuă astfel procesul de extindere, parte dintr-o dezvoltare susținută a rețelei coordonate de Roxana Maftei și frații Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl.

Farmacia Tei a apărut în 1992

Creșterea rețelei vine pe fondul unei evoluții financiare puternice, compania raportând în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 1,4 miliarde de lei, în urcare cu 27% față de anul precedent, conform datelor disponibile.

În paralel cu expansiunea Farmacia Tei, grupul Bebetei Investments Group pregătește deschiderea unor noi magazine în Focșani, Timișoara și Galați. Pentru punctul din Focșani au fost deja lansate campanii de recrutare, inclusiv pentru funcții de conducere, potrivit economia.net.

Bebetei Investments Group administrează în prezent 12 magazine Bebe Tei. Două au fost deschise în 2026, unul în Cluj-Napoca pe 15 aprilie și celălalt în Blejoi pe 16 februarie.

Farmacia Tei a fost fondată în 1992, în București, de antreprenoarea Roxana Maftei și s-a remarcat în piață prin politica de prețuri accesibile. În 2023, compania a depășit pragul de 1 miliard de lei cifră de afaceri. Astfel a ajuns la nouă unități operaționale în orașe precum București, Constanța, Pitești și Popești-Leordeni.

Până în 2026, rețeaua s-a extins la 12 farmacii, inclusiv în Brașov, Craiova și Blejoi, fiind completată și de un magazin online activ.

Parteneriat cu frații Pavăl

În 2022, Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, proprietarii rețelei Dedeman, au intrat indirect în acționariatul Farmacia Tei. Astfel, au preluat 30% din companie prin intermediul vehiculului lor de investiții, Pavăl Holding.

Conform unei decizii din 16 iunie 2022, Roxana Maftei a rămas acționarul majoritar, deținând 70% din afacere. Parteneriatul a contribuit la consolidarea planurilor de dezvoltare, compania orientându-se ulterior spre extinderea în noi orașe și diversificarea portofoliului de produse și servicii.

