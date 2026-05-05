Frații Pavăl au făcut o nouă tranzacție importantă. Mutare de proporții

De: Elisa Tîrgovățu 05/05/2026 | 12:46
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, au făcut o achiziție majoră. Ei au cumpărat un teren de 6,5 hectare situat în zona Dezmir, lângă aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, de la milionarul belgian Roland Jost, proprietarul Jost Group.

Proiectul celor doi frați constă în construirea unui nou magazin Dedeman și a unei galerii comerciale care ar putea găzdui Farmacia Tei și Bebe Tei. Suprafața de teren se află pe centura Apahida-Vâlcele.

În trecut, aceasta a fost deținută de compania Maes Capital Construct, controlată de Jost Group, un important jucător luxemburghez din domeniul logistic și transport. Dedeman a preluat firma împreună cu proprietatea, iar proiectul de dezvoltare se află acum în faza de avizare.

„În acest moment, proiectul la care faceți referire se află într-o etapă preliminară, în care analizăm și studiem din punct de vedere urbanistic terenul din Dezmir”, au declarat reprezentanții Dedeman pentru Profit.

Frații Pavăl vor aplica același model de dezvoltare

Frații Pavăl, care dețin și 30% din acțiunile Farmacia Tei și Bebe Tei, aplică același model de dezvoltare folosit deja în alte orașe, precum Blejoi și Focșani, unde galeriile comerciale Dedeman includ spații dedicate acestor branduri. În Cluj, compania are deja un magazin în cartierul Dâmbul Rotund.

Anul trecut, frații Pavăl au preluat de la omul de afaceri Dorin Bob galeria comercială în care funcționa fostul magazin Cora, transformat în Carrefour. În luna februarie a acestui an, proprietarii Dedeman au cumpărat oficial Carrefour România.

Roland Just, vânzătorul terenului Dezmir, a fost implicat în trecut în controverse juridice. În 2017, în perioada în care ocupa funcția de CEO al Jost Group, a fost investigat pentru presupuse infracțiuni legate de trafic de persoane și încălcări ale legislației sociale.

În 2023, Jost a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare și amendat cu 4,8 milioane de euro. El a renunțat la poziția de CEO pentru a rămâne doar președintele consiliului de administrație.

