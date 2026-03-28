Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Cei doi erau căsătoriți de câteva luni și munceau în Spania pentru un trai mai bun

De: David Ioan 28/03/2026 | 21:03
Un accident rutier extrem de grav a avut loc pe o șosea din apropierea orașului Girona, în nordul Spaniei, unde doi cetățeni români și-au pierdut viața după ce camionul în care se aflau a lovit din spate un alt vehicul de mare tonaj staționat pe marginea drumului. Impactul violent a declanșat un incendiu puternic, care a cuprins rapid ambele camioane.

Flăcările au distrus complet cabina TIR-ului în care se aflau cei doi români, un bărbat de 34 de ani și soția sa, în vârstă de 26 de ani, ambii șoferi profesioniști. Incendiul s a extins și la camionul lovit, care a ars parțial, iar ulterior focul a ajuns și la vegetația din apropiere, complicând intervenția pompierilor și punând în pericol zona.

Doi soţi români au murit într-un accident cumplit în Spania

În vehiculul staționat se afla un bărbat de 56 de ani, rănit grav în urma coliziunii și a incendiului. Acesta a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au reușit să îi stabilizeze starea. Autoritățile spaniole au acționat pentru stingerea incendiului și securizarea perimetrului, însă pagubele provocate de flăcări au fost considerabile.

Victimele erau originare din județul Dâmbovița: Mădălina, din Moreni, și Ionuț, din Valea Lungă. Cei doi lucrau împreună ca echipaj pe același TIR și erau căsătoriți de doar câteva luni. Șoferul camionului oprit, care staționa din cauza unei defecțiuni tehnice, a fost preluat cu elicopterul și transportat la spital, fiind în afara pericolului.

Ancheta autorităților catalane analizează circumstanțele exacte ale impactului, inclusiv modul în care camionul parcat se afla poziționat pe marginea drumului și eventualele măsuri de siguranță din zonă. Traficul pe drumul de mare viteză C 25 a fost blocat ore întregi, echipajele de intervenție gestionând atât incendiul, cât și evacuarea persoanelor aflate în apropiere.

TIR-ul în care se aflau a fost mistuit de flăcări

Imaginile surprinse de alți șoferi imediat după accident arată proporțiile tragediei: cabina TIR-ului românesc a fost înghițită complet de flăcări, iar fumul dens era vizibil de la kilometri distanță. Vegetația uscată de pe marginea șoselei a ars pe o suprafață de aproximativ jumătate de hectar.

„Poliția din Catalonia, care anchetează acest accident rutier, pare să fi ajuns la concluzia că neatenția șoferului român a provocat accidentul. Un camion era oprit pe partea dreaptă a șoselei, fiind defect și așteptând depanarea, iar șoferul celui de-al doilea camion nu a fost atent. Este posibil să se fi uitat la telefon sau să fi fost ocupat cu altceva, de vreme ce nu au existat urme de frânare. Camionul în care se aflau cei doi români a intrat din plin în cel staționat. Cel mai probabil, cei doi români au murit pe loc, iar ulterior au fost complet calcinați de incendiul provocat”, arată surse din anchetă.

Cei doi tineri plecaseră în străinătate pentru a și construi o viață mai bună și lucrau împreună în transport internațional. Tragedia lor readuce în atenție numărul mare de șoferi români care activează în Europa, estimat la câteva sute de mii, angajați în companii din state precum Germania, Olanda, Belgia, Spania sau Italia.

