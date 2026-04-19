Raul Asencio, fundașul central de la Real Madrid, a ajuns la spital din cauza unui virus misterios. A slăbit 6 kilograme în 14 zile!

De: Andreea Stăncescu 19/04/2026 | 13:57
Probleme la Real Madrid / Sursa foto: Profimedia

Raul Asencio, fundașul de la Real Madrid, a trecut recent printr-un episod medical serios care i-a afectat atât forma fizică, cât și prezența pe teren. Tânărul fotbalist, în vârstă de 23 de ani, s-a confruntat cu probleme de sănătate apărute brusc, care au ridicat semne de întrebare în cadrul clubului.

Totul a început cu o infecție virală care nu a cedat, ba chiar s-a agravat în timp. Din cauza simptomelor persistente, jucătorul a fost nevoit să rateze un meci important din Liga Campionilor UEFA, împotriva celor de la Bayern München. Situația s-a complicat rapid, iar medicii au decis internarea sa pentru investigații suplimentare.

Sursa foto: Profimedia

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Raul Asencio

În doar două săptămâni, Raul Asencio a pierdut aproximativ șase kilograme, pe fondul unor probleme digestive severe. Ulterior, testele au confirmat diagnosticul de enterocolită bacteriană, o afecțiune care poate provoca deshidratare și slăbire accentuată într-un timp scurt. Oficialii clubului au transmis că starea sa este monitorizată atent, iar tratamentul include hidratare intravenoasă și repaus.

„În urma testelor efectuate de echipa medicală a lui Real Madrid jucătorului nostru, Raul Asencio, a fost diagnosticat cu enterocolită bacteriană. Asencio este tratat în prezent acasă. Progresul său va fi monitorizat îndeaproape”, au transmis reprezentanții clubului.

După perioada petrecută în spital, fotbalistul a fost externat și continuă recuperarea acasă, sub supravegherea medicilor. Chiar și așa, revenirea sa pe teren nu va fi una imediată, deoarece organismul are nevoie de timp pentru a-și recăpăta forța.

Absența lui vine într-un moment delicat pentru Real Madrid, care are de disputat meciuri importante atât în campionat, cât și în competițiile europene. Asencio fusese titular într-o partidă recentă, însă starea sa de sănătate l-a împiedicat să continue.

Enterocolita bacteriană este o infecție a sistemului digestiv, cauzată de bacterii, care apare de obicei în urma consumului de alimente sau apă contaminate și se manifestă prin simptome precum diaree, dureri abdominale, febră și deshidratare.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Adevărul din oglindă
BANCUL ZILEI | Adevărul din oglindă
Cum îți influențează numărul casei sau al mașinii destinul, de fapt. 13, cifra ghinionului? Eduard ...
Cum îți influențează numărul casei sau al mașinii destinul, de fapt. 13, cifra ghinionului? Eduard Agachi: ”Are mai multe semnificații”
Se ia în calcul deshumarea Ludmilei Vartic, soția unui demnitar din Republica Moldova, care s-a aruncat ...
Se ia în calcul deshumarea Ludmilei Vartic, soția unui demnitar din Republica Moldova, care s-a aruncat de pe un bloc. Noi detalii din anchetă
Doliu în lumea sportului! Atleta Mara Flavia Araujo a murit în timpul concursului Texas Ironman
Doliu în lumea sportului! Atleta Mara Flavia Araujo a murit în timpul concursului Texas Ironman
Claudia Florescu de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea! Primele imagini cu bărbatul care o face ...
Claudia Florescu de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea! Primele imagini cu bărbatul care o face fericită
Romeo Vasiloni taxează comportamentul Emei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs a trădat-o cu Ella: “Pare ...
Romeo Vasiloni taxează comportamentul Emei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs a trădat-o cu Ella: “Pare obsesie!”
Vezi toate știrile