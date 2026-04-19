Raul Asencio, fundașul central de la Real Madrid, a ajuns la spital din cauza unui virus misterios. A slăbit 6 kilograme în 14 zile!

Raul Asencio, fundașul de la Real Madrid, a trecut recent printr-un episod medical serios care i-a afectat atât forma fizică, cât și prezența pe teren. Tânărul fotbalist, în vârstă de 23 de ani, s-a confruntat cu probleme de sănătate apărute brusc, care au ridicat semne de întrebare în cadrul clubului.

Totul a început cu o infecție virală care nu a cedat, ba chiar s-a agravat în timp. Din cauza simptomelor persistente, jucătorul a fost nevoit să rateze un meci important din Liga Campionilor UEFA, împotriva celor de la Bayern München. Situația s-a complicat rapid, iar medicii au decis internarea sa pentru investigații suplimentare.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Raul Asencio

În doar două săptămâni, Raul Asencio a pierdut aproximativ șase kilograme, pe fondul unor probleme digestive severe. Ulterior, testele au confirmat diagnosticul de enterocolită bacteriană, o afecțiune care poate provoca deshidratare și slăbire accentuată într-un timp scurt. Oficialii clubului au transmis că starea sa este monitorizată atent, iar tratamentul include hidratare intravenoasă și repaus.

„În urma testelor efectuate de echipa medicală a lui Real Madrid jucătorului nostru, Raul Asencio, a fost diagnosticat cu enterocolită bacteriană. Asencio este tratat în prezent acasă. Progresul său va fi monitorizat îndeaproape”, au transmis reprezentanții clubului.

După perioada petrecută în spital, fotbalistul a fost externat și continuă recuperarea acasă, sub supravegherea medicilor. Chiar și așa, revenirea sa pe teren nu va fi una imediată, deoarece organismul are nevoie de timp pentru a-și recăpăta forța.

Absența lui vine într-un moment delicat pentru Real Madrid, care are de disputat meciuri importante atât în campionat, cât și în competițiile europene. Asencio fusese titular într-o partidă recentă, însă starea sa de sănătate l-a împiedicat să continue.

Enterocolita bacteriană este o infecție a sistemului digestiv, cauzată de bacterii, care apare de obicei în urma consumului de alimente sau apă contaminate și se manifestă prin simptome precum diaree, dureri abdominale, febră și deshidratare.

