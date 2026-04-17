Probleme grave pentru Bianca Stoica la Survivor. Războinica abia putea vorbi, apoi a comis-o grav pe traseu

Survivor este unul dintre cele mai dure concursuri la care vedetele din țara noastră participă. Bianca Stoica a trecut și ea prin momente grele în timpul competiției. Ramona Mincu a dezvăluit că Războinica are probleme de sănătate și că a vorbit cu greu în ultimele zile.

Concurenta de la Survivor trece prin momente de cumpănă în Republica Dominicană. Jocurile puse la dispoziție de producători sunt menite să le testeze limitele participanților. Show-ul se apropie de final, iar cele două triburi se luptă pentru marele premiu, ceea ce înseamnă și mai multă presiune pe umerii lor. Dorința este din ce în ce mai mare și concurenții nu se mai gândesc la pericolele la care se expun. Cu toate acestea, Bianca Stoica se confruntă cu dureri dentare.

Bianca Stoica, momente dificile la Survivor

Emisiunea Survivor este una dintre cele mai urmărite și iubite din ultima perioadă. Este aproape de final, iar parcursul a fost unul greu. Jocurile și traseurile sunt din ce în ce mai complicate și pun la încercare abilitățile concurenților. Totuși, există și pericole de accidentare. Bianca Stoica s-a confruntat cu o situație gravă. Ramona Mincu, colega sa a mărturisit că blondina suferă de dureri dentare puternice.

„Bibicuța noastră, săraca, e foarte liniștită în ultimele zile, nu că ar avea de ales, dar are probleme cu dințișorii, e vai de capul ei. E liniștită, nu sunt obișnuită eu cu ea să fie în halul acesta, nici Faimoșii nu sunt obișnuiți cu ea așa, ea care este biluța noastră de energie”, a mărturisit Ramona Mincu.

De asemenea, ea a mai explicat că toată lumea o încurajează și că este alături de ea în aceste clipe cumplite.

„Nu am auzit niciun pâs din partea ei, nu vorbește pentru că oricum nici nu poate, săraca. Nici nu se mișcă prea mult, stă pe scândurică, ca un mic omuleț, sperăm să se facă bine cât mai repede, noi îi dăm toată iubirea de care are nevoie, o încurajăm”, a mai declarat concurenta.

După toate problemele dentare, Bianca de la Războinici a mai suferit două accidentări în timpul probei de vineri, 17 aprilie. Aceasta s-a lovit puternic, de două ori, de un obstacol. Rapidă și dornică să ajungă prima la finalizarea probei, Bianca a intrat cu capul de două ori în același obstacol de pe traseu – un lemn învelit într-un burete.

