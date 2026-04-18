Lucian Viziru a ajuns la camera de gardă! Afecțiunea de care suferă actorul: ”Mă sâcâie din 2015”

Lucian Viziru este unul dintre cei mai apreciați actori. El a produs un film de mare succes recent, iar acum se ocupă cu realizarea unei alte producții. În plus, acesta cochetează și cu tenisul, astfel a devenit antrenor. Chiar dacă duce o viață lipsită de griji, ultima sa apariție pe rețelele de socializare i-a pus pe gânduri pe fani. Actorul a ajuns la spitalul de urgență, din cauza unei afecțiuni mai vechi, care îi dă bătăi de cap și acum.

Lucian Viziru, la spital

Actorul este unul dintre cei mai urmăriți din țara noastră. Are o carieră îndelungată, iar cel mai de succes rol l-a interpretat în producția românească Inimă de Țigan. Acesta s-a mutat pentru mai mult timp în Germania, acolo unde a stat departe de luminile reflectoarelor și antrena copii la tenis. Acum ceva timp a revenit în țară și a trecut de partea cealaltă a camerelor de filmat. A produs un film de succes, urmărit de o mulțime de oameni.

Cu toate acestea, lucrurile nu stau atât de bine în viața sa personală și asta pentru că se confruntă cu probleme de sănătate serioase. Vedeta a postat recent pe pagina sa de Instagram o fotografie tulburătoare. El a mărturisit că a ajuns de urgență la spital, deoarece o afecțiune mai veche a revenit și i-a dat bătăi de cap actorului.

Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026. De data asta, este o nevralgie de trigemen, care mă sâcâie din 2015. Caut clinică/neurolog bun pe nevralgia de trigemen, a transmis Lucian Viziru în mediul online.

Ce este nevralgia de trigemen, afecțiunea de care suferă Lucian Viziru

Nevralgia de trigemen este o durere facială. Specialiștii spun că sunt resimțite ca niște „șocuri electrice”. De asemenea, ea apare brusc și poate fi declanșată de mai mulți factori precum atingerea feței, mestecatul, vorbitul, spălatul pe dinți și vântul rece pe față. Nervul transmite semnale la nivelul creierului, iar apoi devine iritat sau comprimat. Acest lucru duce la transmiterea anormală a semnelor de durere.

Tratamentul se oferă în funcție de severitatea simptomelor și a durerilor. De cele mai multe ori, tratamentul este medicamentos, mai exact anticonvulsionante care reduc durerea. În cazul în care nu există efecte averse, medicii pot apela și la alte metode precum relaxante musculare sau antidepresive triciclice. Cei care se luptă cu situații mai severe se folosesc injecții cu alcool sau blocajele nervoase. Proceduri chirurgicale precum decompresia microvasculară, care îndepărtează presiunea asupra nervului, sau proceduri care distrug parțial fibrele nervoase pentru a reduce durerea pot fi aplicate în cazurile foarte grave.

