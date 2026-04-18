Lucian Viziru a ajuns la camera de gardă! Afecțiunea de care suferă actorul: ”Mă sâcâie din 2015”

De: Denisa Crăciun 18/04/2026 | 20:29
Lucian Viziru de urgență la spital

Lucian Viziru a ajuns de urgență la spital. Acesta a publicat pe pagina sa de socializare o imagine care i-a îngrijorat pe fani. El se confruntă cu o afecțiune de care suferă încă din 2015.

Lucian Viziru este unul dintre cei mai apreciați actori. El a produs un film de mare succes recent, iar acum se ocupă cu realizarea unei alte producții. În plus, acesta cochetează și cu tenisul, astfel a devenit antrenor. Chiar dacă duce o viață lipsită de griji, ultima sa apariție pe rețelele de socializare i-a pus pe gânduri pe fani. Actorul a ajuns la spitalul de urgență, din cauza unei afecțiuni mai vechi, care îi dă bătăi de cap și acum.

Lucian Viziru, la spital

Actorul este unul dintre cei mai urmăriți din țara noastră. Are o carieră îndelungată, iar cel mai de succes rol l-a interpretat în producția românească Inimă de Țigan. Acesta s-a mutat pentru mai mult timp în Germania, acolo unde a stat departe de luminile reflectoarelor și antrena copii la tenis. Acum ceva timp a revenit în țară și a trecut de partea cealaltă a camerelor de filmat. A produs un film de succes, urmărit de o mulțime de oameni.

Cu toate acestea, lucrurile nu stau atât de bine în viața sa personală și asta pentru că se confruntă cu probleme de sănătate serioase. Vedeta a postat recent pe pagina sa de Instagram o fotografie tulburătoare. El a mărturisit că a ajuns de urgență la spital, deoarece o afecțiune mai veche a revenit și i-a dat bătăi de cap actorului.

Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026. De data asta, este o nevralgie de trigemen, care mă sâcâie din 2015. Caut clinică/neurolog bun pe nevralgia de trigemen, a transmis Lucian Viziru în mediul online.

Ce este nevralgia de trigemen, afecțiunea de care suferă Lucian Viziru

Nevralgia de trigemen este o durere facială. Specialiștii spun că sunt resimțite ca niște „șocuri electrice”. De asemenea, ea apare brusc și poate fi declanșată de mai mulți factori precum atingerea feței, mestecatul, vorbitul, spălatul pe dinți și vântul rece pe față. Nervul transmite semnale la nivelul creierului, iar apoi devine iritat sau comprimat. Acest lucru duce la transmiterea anormală a semnelor de durere.

Tratamentul se oferă în funcție de severitatea simptomelor și a durerilor. De cele mai multe ori, tratamentul este medicamentos, mai exact anticonvulsionante care reduc durerea. În cazul în care nu există efecte averse, medicii pot apela și la alte metode precum relaxante musculare sau antidepresive triciclice. Cei care se luptă cu situații mai severe se folosesc injecții cu alcool sau blocajele nervoase. Proceduri chirurgicale precum decompresia microvasculară, care îndepărtează presiunea asupra nervului, sau proceduri care distrug parțial fibrele nervoase pentru a reduce durerea pot fi aplicate în cazurile foarte grave.

VEZI ȘI: Lucian Viziru, reacție după ce a fost acuzat că ar avea probleme cu alcoolul! Cum a răspuns actorul: „În ultima vreme am început”

Lucian Viziru, internat de urgență din cauza unor probleme grave de sănătate! ”Mi-am schimbat percepția asupra vieții” | EXCLUSIV

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum se calculează cifra destinului, de fapt. Numerologul Eduard Agachi dezvăluie semnificația aparte
Altceva Podcast
Cum se calculează cifra destinului, de fapt. Numerologul Eduard Agachi dezvăluie semnificația aparte
Apropiatul lui Valentin Sanfira și al Codruței Filip rupe tăcerea privind zvonurile despre infidelitatea artistei: ”Totul are logică”
Știri
Apropiatul lui Valentin Sanfira și al Codruței Filip rupe tăcerea privind zvonurile despre infidelitatea artistei: ”Totul are logică”
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Mediafax
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment...
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că lucrează cu societatea civilă pentru a demonstra implicarea rușilor în alegeri
Gandul.ro
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep...
Piesa „Mamacita” a împărțit România în două. Sunt copiii lui Alex Velea victimele marketingului sau micii artiști ai noii generații?
Adevarul
Piesa „Mamacita” a împărțit România în două. Sunt copiii lui Alex Velea victimele...
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat...
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte...
Parteneri
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales un loc superb din Spania: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Click.ro
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a...
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Promotor.ro
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
go4it.ro
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că lucrează cu societatea civilă pentru a demonstra implicarea rușilor în alegeri
Gandul.ro
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că lucrează cu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sebastian Dobrincu a coborât dintr-un Ferrari de top, dar toți s-au uitat în dreapta! Cu cine a fost ...
Sebastian Dobrincu a coborât dintr-un Ferrari de top, dar toți s-au uitat în dreapta! Cu cine a fost surprins milionarul
Andreea Bălan (41 de ani) și Victoraș (32 de ani) au trecut direct la gesturi fierbinți! N-au mai ...
Andreea Bălan (41 de ani) și Victoraș (32 de ani) au trecut direct la gesturi fierbinți! N-au mai ținut cont de nimic în jurul lor
„Nu e credibilă”. Serviciile secrete americane, răspuns după ce Erika Kirk a anulat un eveniment
„Nu e credibilă”. Serviciile secrete americane, răspuns după ce Erika Kirk a anulat un eveniment
Ce le spunea Codruța Filip colegilor despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. Abia acum a ieșit ...
Ce le spunea Codruța Filip colegilor despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. Abia acum a ieșit la iveală tot ce s-a întâmplat la Desafio
Cum se calculează cifra destinului, de fapt. Numerologul Eduard Agachi dezvăluie semnificația aparte
Cum se calculează cifra destinului, de fapt. Numerologul Eduard Agachi dezvăluie semnificația aparte
Iulia Albu, mesaj public pentru primarul Sectorului 2. Ce a putut să găsească vedeta în Parcul Izvorul ...
Iulia Albu, mesaj public pentru primarul Sectorului 2. Ce a putut să găsească vedeta în Parcul Izvorul Rece
Vezi toate știrile