Amalia Bellantoni a intrat în lumea televiziunii, dar nu așa cum ne-a obișnuit! Din fața camerelor, blondina s-a mutat în spatele acestora. Împreună cu soțul său, Amalia a cumpărat postul local de televiziune din Călărași. Drumul nu a fost însă lipsit de greutăți. În loc să se bucure de noua poziție, Bellantoni s-a plimbat pe la ușile CNA-ului, unde a dat cu subsemnatul ori de câte ori a fost nevoie. De ce? Vezi pe CANCAN.RO!

Greul a început după ce Amalia Bellantoni a cumpărat postul local de televiziune din Călărași. După ce actele au fost semnate și blondina și-a făcut apariția în sediul mult dorit, totul s-a complicat. Angajații ar fi încercat să-i facă zile fripte, însă Bellantoni a acționat rapid. În doar câteva minute, redacția s-a golit, iar în urmă au rămas doar treisprezece demisii semnate. Vezi emisiunea integrală aici!

„Prima mea zi în care am achiziționat acest trust TV a fost ca imaginea soților Ceaușescu când au fost puși la zid. Așa mi s-a întâmplat mie și soțului când ne-am dus la Călărași, la sediu, cu documentele în mână de la Registrul Comerțului. Dintre foștii angajați, s-a ridicat o domnișoară și a zis: cine ești tu să vii de la capre să ne înveți pe noi televiziune? (…) S-au ridicat și ceilalți în picioare și au zis: poate nu ai înțeles, tu aici nu ești binevenită. Situația este următoarea: ori pleci tu, ori plecăm noi. M-am uitat la soțul meu și mi-a zis în dialectul sicilian: Mănâncă-i! Au zis că au demisiile pe masă. Am întrebat dacă le-au semnat, au zis da. Hai, afară! Și au plecat toți treisprezece.”

Amalia Bellantoni: „În douăsprezece ore am reușit”

Bellantoni spune că societatea nu doar că avea câteva probleme. Potrivit ei, fiecare angajat încerca să valorifice cât mai mult toate resursele pe care le aveau, astfel încât, în loc ca banii să intre în contul firmei, se rătăceau pe drum și ajungeau cumva în buzunarele acestora.

„Această societate pe care eu am cumpărat-o, existentă din 2021, era într-o situație în care oamenii au demonstrat, cei treisprezece, respectiv douăzeci și cinci, cât au fost inițial, că nu sunt capabili. (…) Era acolo o societate comercială pe persoană fizică. Ei erau așa… liberi profesioniști în cadrul societății. Când am venit eu, s-au gândit că lucrurile acestea nu vor fi permise.”

Deși spune că a fost greu, Amalia Bellantoni a reușit să se repună pe picioare în mai puțin de o zi.

„Când au plecat, imaginați-vă. Serverul pe numele unuia, Adobe pe numele altuia, antivirusul pe numele altuia, când au plecat mi s-au închis toate calculatoarele, a căzut tot. Noi funcționăm și astăzi pe licență CNA. Avem computer și link de monitorizare, avem grilă, trebuie respectate. În douăsprezece ore am reușit, dimineața la ora șase eram funcționali.”

Alertă de averse la Călărași: cod roșu de plângeri

Deși a crezut că totul s-a rezolvat și de acum nu are decât să se bucure, nu a fost chiar așa. Potrivit ei, foștii angajați nu au dat cu subsemnatul doar pe demisii. Se pare că pașii i-au purtat pe aceștia ba pe la CNA, ba pe la ITM, unde au făcut plângeri cu duiumul.

„Ulterior au început plângerile. La CNA fiecare a făcut câte o plângere. Că nu respect grila, că sunt nu știu cum, că m-am dus cu găina nu știu unde. La ITM numai o singură persoană a făcut treisprezece (n.r. plângeri). (…) M-am dus la CNA, nu pot să vă spun de câte ori. Eram abonată în fiecare miercuri sau marți, când aveau ședință. Prima pe linie, eu eram. De fiecare dată am ieșit dreaptă și am mers înainte. La ANPC, la ITM că de ce nu dau bonuri de masă. Societatea mea nu are această procedură. De ce nu dau bonuri de benzină, de ce nu le asigur transportul, chestiuni din astea care chiar nu ar fi trebuit să fie discutate într-o astfel de instituție.”

Cum a ajuns Amalia Bellantoni să aibă propriul post de televiziune?

Se pare că achiziționarea unui trust de televiziune nu se afla pe lista de dorințe a Amaliei Bellantoni. Ex-concurenta de la „Chefi la cuțite” spune că oportunitatea a venit pe neașteptate, chiar de la administratorul televiziunii.

„Pentru trei luni de zile, aveam un podcast exact acolo, pentru că este singura televiziune, nu există altceva în județul Călărași și nici în Ialomița. Erau singurele posibilități ale mele în care eu să pot să ascult oamenii. Aveam foarte multe cazuri sociale. Nu aveam unde să îi aduc la București, nu aveam unde, mă costa și mult și nici nu voiam să renunț și am zis să îmi fac un podcast. Evident, contracost. Eu m-am dus acolo, mi-am plătit ora de emisie, studioul. După trei luni de zile, sunt convocată de doamna administrator. A venit la mine și mi-a spus: Amalia, avem o problemă. (…) Societatea aceasta a fost pusă în vânzare, costul este atât, problemele sunt atât și m-am gândit să te informez pe tine. Unu la mână, să-ți restrângi subiectele, activitatea și să ți le termini și doi la mână, poate te interesează.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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