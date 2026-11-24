În urmă cu doar câteva ore s-au încheiat filmările pentru petrecerea de Revelion 2027 de la Antena 1, iar noi am aflat cine sunt prezentatorii care se vor ocupa ca trecerea dintre ani să fie memorabilă.

Fetele din trupa A.S.I.A au fost cele care au „scăpat” pe o rețea de socializare o fotografie din timpul filmărilor de la petrecere, în care apar alături de Răzvan Simion și Dani Oțil. Prin urmare, cei doi vor sunt gazdele petrecerii speciale dintre ani, urmând să prezinte Revelionul 2027 de la Antena 1.

Solistele trupei A.S.I.A nu sunt singurele artiste care au început deja să publice imagini din culisele programului special de Revelion. Printre cei care nu au mai avut răbdare și au oferit spoilere se numără Georgiana Lobonț, F. Charm, Mălina Avasiloaie, Cornelia și Lupu Rednic, Diana Matei și Taraful Cleante și Bella Santiago. Antena 1 a pregătit pentru ultima zi din 2026 un program special. Telespectatorii sunt invitați la distracție, momente de dans și scenete umoristice, într-o ediție efervescentă care va învălui casele românilor și va transforma Revelionul într-o amintire de neuitat.

Georgiana Lobonț: „Noi ne distrăm la filmări @antena1_oficial!” F.Charm: „Backstage la filmările de Revelion de la Antena 1. Când se aud Oile Negre, nici pauza nu mai e pauză” Mălina Avasiloaie: „Cineva mai ascultă piesa mea în 2027? Ne vedem în seara de Revelion”, au scris artiștii pe social media.

Cine prezintă Protevelionul 2027

Filmările pentru programele speciale din nopate dintre ani s-au încheiat cu succes și la Pro TV. Pavel Bartoș și Raluka sunt gazdele petrecerii și le promit telespectatorilor momente unice, invitați pe măsură și multe surprize.

„PROTEVELION este unul dintre formatele care au devenit o tradiție pentru publicul nostru, un reper al nopții dintre ani și un motiv în plus pentru care familiile și prietenii aleg să fie împreună în fața televizorului. Știm că așteptările sunt mari de la un an la altul și tocmai de aceea ne dorim să păstrăm ceea ce face acest format atât de îndrăgit: spectacolul, muzica, umorul și surprizele, dar să venim de fiecare dată cu elemente noi, care să țină publicul aproape. În ediția PROTEVELION 2027, cei de acasă pot vedea un mix de momente spectaculoase, întâlniri inedite și multă comedie, într-un ritm de petrecere care să ne aducă pe toți împreună la trecerea dintre ani. Ne dorim ca telespectatorii să râdă, să se bucure și să înceapă 2027 cu energia bună pe care doar o astfel de petrecere o poate aduce”, spune Unai Iparragirre, Programming Director PRO TV.

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