Dani Oțil îl ironizează pe Alex Gîlcă, după ce a fost pălmuit de Valerie la Asia Express: ”Îi clănțăne și acum dinții”

Dani Oțil îl ironizează pe Alex Gîlcă, după ce a fost pălmuit de Valerie la Asia Express: ”Îi clănțăne și acum dinții”
Dani Oţil
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Un moment tensionat petrecut la Asia Express continuă să stârnească reacții chiar și după difuzarea episodului. Palma încasată de Alex Gîlcă de la soția sa, Valerie Lungu, în timpul unei probe desfășurate în China a ajuns subiect de glume inclusiv în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, acolo unde Dani Oțil a comentat în stilul său caracteristic incidentul care i-a luat prin surprindere pe telespectatori.

În cadrul unei ediții recente a matinalului de la Antena 1, Dani Oțil a făcut haz de episodul care a creat tensiuni între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express. Prezentatorul TV a făcut referire la palma primită de concurent în timpul unei probe de actorie și a lansat o ironie care a stârnit amuzamentul celor din studio.

Dani Oțil, reacție după momentul controversat de la Asia Express

Unul dintre cele mai comentate momente din actualul sezon Asia Express a fost cel în care Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut de îndeplinit o provocare într-un important studio cinematografic din China. În timpul probei, cei doi au fost nevoiți să intre în pielea unor personaje și să urmeze indicațiile oferite de regizor.

Momentul care a atras toate privirile a venit atunci când Valerie a primit sarcina de a-și pălmui partenerul. La început, influencerița a refuzat să ducă la capăt indicația primită și a transmis că nu se simte confortabil cu o asemenea scenă. Chiar dacă Alex a încercat să o convingă că respectarea scenariului i-ar putea ajuta în competiție, aceasta și-a păstrat poziția.

Ulterior însă, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Într-un moment în care Alex nu se mai aștepta la acest gest, Valerie a decis să urmeze cerințele regizorului și i-a aplicat o palmă serioasă, care l-a surprins complet.

Foto: Captură Antena 1

Comentând episodul la Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil a glumit pe seama situației:

„Palma dată de Valerie lui Alex cred că se resimte și acum, lui Alex îi clănțăne și acum dinții”.

Alex Gîlcă a recunoscut că gestul l-a enervat

După filmarea probei, Alex Gîlcă a vorbit deschis despre reacția pe care a avut-o în acel moment și a mărturisit că nu s-a așteptat deloc la gestul partenerei sale.

„Am trecut mai departe de acel scenariu, de acea palmă și în timp ce vorbeam, mi-a dat o palmă de mi-au sărit dinții. Și asta m-a enervat pe mine”, a spus Alex Gîlcă, la testimoniale.

Concurentul a recunoscut că momentul l-a deranjat, mai ales pentru că nu era pregătit pentru o reacție atât de puternică. Palma a venit într-un context în care cei doi încercau să facă față unei misiuni dificile, iar presiunea competiției și-a spus din nou cuvântul.

Gelozia lui Alex a ieșit la suprafață în timpul probei

Problemele pentru cuplu nu s-au oprit însă la scena care a implicat palma. Conform scenariului pregătit de producție, Valerie a trebuit să joace și alături de un alt actor. Apropierea dintre cei doi, chiar dacă era strict profesională și impusă de rol, l-a deranjat vizibil pe Alex.

Concurentul a recunoscut că este o persoană geloasă și că nu se simte deloc confortabil atunci când vede un alt bărbat apropiindu-se de soția sa.

„A adus regizorul nostru un domn, pentru că Valeria trebuia să aibă un partener. Când văd pe cineva că pune mâna pe Valeria sau face așa la păr, mă enervez. Nu suport, a mea ești! (…) Eu sunt gelos, dar nu arăt gelozia”, a mai spus Alex Gîlcă.

CITEŞTE ŞI: Alex Gîlcă, pălmuit de Valerie Lungu la Asia Express! Cum a reacționat concurentul în fața gestului soției

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