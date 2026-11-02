(P) Ulise ar rupe TikTok-ul! Live cu sirenele, scandal cu ciclopul și 108 bărbați găsiți în propria casă după 20 de ani

Dacă Ulise ar fi avut TikTok, războiul troian și cei 10 ani petrecuți pe mare i-ar fi adus probabil milioane de urmăritori. Eroul din „Odiseea” lui Homer ar fi transmis în direct din peștera unui ciclop canibal, ar fi făcut live legat de catargul corabiei, în timp ce sirenele încercau să-l ademenească spre moarte, și ar fi organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri chiar din lumea morților. Iar marea revenire în Itaca, unde și-ar fi găsit palatul ocupat de 108 pretendenți la mâna soției sale, ar fi fost fără îndoială evenimentul anului pe rețelele sociale. Cu asemenea aventuri, Ulise n-ar fi avut nevoie de scenarii inventate pentru a deveni viral. Homer i le scrisese deja cu aproape 3.000 de ani înainte.

Live din peștera ciclopului: „Am rezervat un Airbnb și gazda vrea să ne mănânce!”

Primul mare live al lui Ulise ar începe cu o filmare dintr-o peșteră uriașă. Camera telefonului s-ar plimba peste vasele cu lapte, brânzeturile și animalele adăpostite înăuntru, în timp ce eroul le-ar explica urmăritorilor că a descoperit o cazare rustică, numai bună pentru o noapte de odihnă.

Numai că proprietarul ar apărea în cadru și ar strica imediat atmosfera. Polifem, un ciclop cu un singur ochi, ar închide intrarea cu un bolovan imens și ar începe să-i devoreze pe musafiri. Titlul live-ului s-ar schimba instantaneu: „Gazdă agresivă! Nu recomand locația!”.

Povestea este inspirată din cântul IX al „Odiseei”, epopeea care deschide colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Cine vrea să descopere cum a reușit Ulise să scape din peștera monstrului poate citi aventura în volumul lui Homer, unde eroul demonstrează că o minciună inteligentă poate fi mai eficientă decât o armă.

Comentariile ar curge fără oprire. Unii l-ar sfătui pe Ulise să sune la poliție, alții să ceară rambursarea banilor, iar câțiva ar observa că nu prea există semnal într-o peșteră din mijlocul Mediteranei. Eroul ar explica faptul că nu are cum să iasă și că singura soluție este să-l îmbete pe proprietar.

Momentul culminant ar veni când Polifem l-ar întreba cum îl cheamă, iar Ulise ar răspunde: „Nimeni”. Urmăritorii ar crede că și-a schimbat numele de utilizator, dar adevăratul motiv ar deveni clar după ce ciclopul ar fi orbit și ar începe să strige după ajutor.

Live cu sirenele: „Sunt legat de catarg. Dacă mă dezlegați, murim toți!”

Un alt live ar bate toate recordurile de audiență. Ulise ar apărea în mijlocul corabiei, legat fedeleș de catarg, în timp ce marinarii ar vâsli cu urechile astupate cu ceară.

„Salutare, dragilor! Astăzi facem un experiment. Ascultăm cele mai periculoase voci din lume. Dacă încep să urlu să mă dezlege cineva, să nu mă băgați în seamă!”

În depărtare s-ar auzi cântecul sirenelor. Nu ar fi vorba despre femei frumoase cu cozi de pește, așa cum ne-am obișnuit din filme. În arta Greciei antice, aceste creaturi erau reprezentate ca ființe cu trupuri de păsări, aripi și capete omenești.

Întreaga scenă se regăsește în cântul XII al „Odiseei”. Volumul poate fi descoperit în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera, care aduce în atenția cititorilor opere esențiale ale literaturii universale. Episodul sirenelor este și astăzi o lecție despre tentație, autocontrol și pericolul promisiunilor prea frumoase ca să fie adevărate.

Sirenele i-ar promite lui Ulise că îi vor dezvălui toate secretele lumii, inclusiv ce s-a întâmplat în războiul troian. Un asemenea titlu ar funcționa perfect și pe TikTok: „Știm adevărul pe care nimeni nu ți-l spune!”.

La început, Ulise ar părea relaxat. Apoi ar începe să se agite, să le facă semne marinarilor și să le ceară să-l elibereze. Comentariile ar exploda: „Dezlegați-l!”, „Nu-l dezlegați!”, „Frate, ai zis că e experiment!”. Numai că oamenii săi nu ar auzi nimic și, respectând instrucțiunile primite, i-ar strânge și mai tare frânghiile.

Live din lumea morților: „Invitatul meu de astăzi este un profet decedat!”

Ulise ar fi, probabil, primul influencer care ar organiza un podcast în lumea de dincolo. În cântul XI al „Odiseei”, eroul călătorește până la hotarele tărâmului morților pentru a consulta sufletul profetului Tiresias. Pe TikTok, transmisiunea ar începe cu un anunț spectaculos: „Astăzi avem un invitat special. Nu mai este printre noi, dar știe ce urmează să se întâmple!”.

Pentru a urmări aceste întâlniri extraordinare, cititorii pot alege „Odiseea” din colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera, disponibilă individual sau prin abonament la colecție. Homer a imaginat o călătorie în lumea morților care ar putea concura fără probleme cu cele mai spectaculoase producții fantastice ale prezentului.

Tiresias ar apărea în cadru, iar comentariile s-ar transforma imediat într-o avalanșă de întrebări. „Cine câștigă campionatul?”, „Îmi găsesc jumătatea anul acesta?”, „Ce numere ies la loto?”. Ulise ar încerca să mențină discuția pe subiect, explicând că a venit să afle cum poate ajunge acasă. Situația ar deveni și mai emoționantă când eroul ar întâlni sufletul mamei sale, Anticleea, care murise în absența lui. Ar încerca să o îmbrățișeze, dar brațele i-ar trece prin umbra ei. Comentariile amuzante ar dispărea pentru câteva minute, înlocuite de mesaje de compasiune.

Apoi ar urma întâlniri cu personaje celebre ale războiului troian, printre care Ahile și Agamemnon. Practic, Ulise ar realiza o serie de interviuri exclusive cu oameni pe care nimeni altcineva nu i-ar mai putea invita la podcast.

Live din paradisul lui Calipso: „Sunt blocat de 7 ani pe o insulă superbă. Vreau acasă!”

Unul dintre cele mai controversate live-uri ar veni de pe insula Ogigia, unde Ulise petrece 7 ani alături de nimfa Calipso. Decorul ar fi impecabil: vegetație luxuriantă, izvoare, păsări, o grotă spectaculoasă și o mare nesfârșită. Numai că Ulise ar apărea trist, privind orizontul.

„Salutare! Sunt aici de 7 ani. Am cazare, mâncare și o gazdă care îmi promite nemurirea. Problema este că eu vreau acasă și nu pot pleca.”

Comentariile ar fi împărțite. Unii l-ar considera nerecunoscător, alții i-ar explica faptul că o insulă paradiziacă nu mai este paradis atunci când nu ai libertatea de a o părăsi. Calipso i-ar putea propune să facă un sondaj: „Nemurire pe insulă sau întoarcere în Itaca?”. Ulise ar alege fără ezitare a doua variantă, chiar dacă acasă îl așteaptă bătrânețea și o mulțime de probleme.

În epopee, plecarea devine posibilă după intervenția zeilor, iar Calipso îi permite să construiască o plută. Un asemenea live ar avea, probabil, o continuare intitulată „Prima zi de libertate după 7 ani. Construim o barcă de la zero”.

Live cu Poseidon: „Mi-a dat zeul mărilor report și mi-a distrus corabia!”

Poseidon ar fi principalul hater al lui Ulise. După ce eroul îl orbește pe Polifem, fiul zeului, Poseidon îi transformă întoarcerea acasă într-un coșmar. Fiecare furtună ar deveni un nou live. Camera ar tremura, valurile ar lovi corabia, iar Ulise ar încerca să le explice urmăritorilor că este victima unei răzbunări divine.

„Băieți, cred că Poseidon mi-a dat report! Mi-a închis toate rutele spre casă!”

În comentarii ar apărea inevitabil întrebarea: „Dar ce i-ai făcut?”. Ulise ar recunoaște că i-a orbit fiul, apoi ar încerca să justifice incidentul explicând că Polifem îi mâncase câțiva prieteni. Situația s-ar complica și mai tare când urmăritorii ar afla că, după ce a scăpat din peștera ciclopului, Ulise și-a strigat adevăratul nume, permițându-i monstrului să-l identifice și să ceară răzbunarea tatălui său.

Comentariul cu cele mai multe aprecieri ar fi, probabil: „Frate, ai scăpat și după aia te-ai dat singur de gol?”.

Live la întoarcerea în Itaca: „Am lipsit 20 de ani și am găsit 108 bărbați în sufragerie!”

Marele final ar fi un live din propriul palat. Ulise s-ar întoarce în Itaca deghizat în cerșetor și ar descoperi că locuința sa este ocupată de 108 pretendenți care îi curtează soția, îi consumă averea și se comportă ca și cum proprietarul ar fi murit.

Titlul transmisiunii ar fi imposibil de ignorat: „Am plecat la război și am găsit 108 bărbați în casa mea!”.

La început, Ulise ar filma discret. Ar arăta mesele încărcate cu mâncare, vinul consumat fără măsură și comportamentul arogant al musafirilor. Urmăritorii i-ar recomanda să cheme poliția, să schimbe încuietorile sau să depună o plângere.

Numai că eroul ar avea un plan mult mai radical. Cu ajutorul fiului său, Telemah, și al câtorva slujitori credincioși, ar pregăti confruntarea finală.

Transmisiunea ar deveni însă prea violentă pentru regulile platformei. În epopee, Ulise îi ucide pe pretendenți cu arcul și cu ajutorul aliaților săi. TikTok-ul i-ar suspenda probabil live-ul exact când audiența ar atinge recordul.

După toată această aventură, Ulise ar publica un ultim videoclip, fără efecte speciale și fără muzică dramatică. Ar arăta doar casa, familia și țărmul Itacăi. Descrierea ar fi simplă: „După 20 de ani, în sfârșit acasă”.

Ulise a avut nevoie de 10 ani pentru a se întoarce din războiul troian. Dacă ar fi avut TikTok, probabil i-ar mai fi trebuit încă 10 ca să răspundă la comentarii, să-și explice scandalurile și să conteste suspendările de cont. Dar un lucru este sigur: cu asemenea aventuri, eroul lui Homer ar fi fost cel mai urmărit creator de conținut din întreaga Grecie antică.