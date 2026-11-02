Alex Velea nu vrea să pună presiune pe copiii săi: „Am învățat asta pe pielea mea”

Alex Velea nu vrea să pună presiune pe copiii săi: „Am învățat asta pe pielea mea”
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Dincolo de succesul răsunător și de aparițiile în lumina reflectoarelor, Alex Velea are o prioritate care cântărește mai mult decât orice reușită profesională: familia. Artistul a făcut dezvăluiri, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre felul în care își dorește să își crească cei doi băieți, dar și despre un lucru pe care nu vrea sub nicio formă să îl impună acestora, chiar dacă au crescut într-o familie în care muzica și celebritatea fac parte din cotidian.

Dominic și Akim, cei doi băieți ai cuplului, cresc într-o familie în care talentul artistic este la el acasă. Micuții sunt creativi, au personalități puternice și încep să își manifeste tot mai mult interesul pentru lumea artistică, spre bucuria părinților lor.

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„Îi lăsăm să fie copii, fără presiunea de a demonstra ceva cuiva”

Alex Velea știe cel mai bine că succesul nu vine peste noapte. Cu o carieră construită în ani de muncă, ambiție și perseverență, artistul a trecut prin toate etapele industriei muzicale și știe cât efort se ascunde în spatele reflectoarelor. Tocmai de aceea, încearcă să le transmită și băieților săi că nimic nu se obține fără disciplină, consecvență și dorința de a evolua.

„Îmi place să îi văd că au curaj să se exprime și că se distrează făcând asta”

CANCAN: Cum vă simțiți când îi vedeți pe cei mici că vă calcă pe urme și devin tot mai atrași de lumea showbizului, în care voi v-ați construit cariera?

ALEX VELEA: Sunt foarte mândru de ei. Au crescut într-o casă în care muzica face parte din viața de zi cu zi, așa că era firesc să fie atrași de zona asta. Sunt creativi, au personalități puternice și mă surprind de multe ori cu ideile lor. Îmi place să îi văd că au curaj să se exprime și că se distrează făcând asta. Nu punem presiune pe ei și nici nu avem așteptări să ne calce neapărat pe urme. Dacă vor alege muzica, îi vom susține, dar cel mai important este să facă ceea ce le place.

CANCAN: Ce lecții le-ați transmis până acum despre faimă, succes și sacrificiile din spatele unei cariere artistice?

ALEX VELEA: Le spun că nimic nu vine peste noapte și că în spatele lucrurilor care par spectaculoase există foarte multă muncă. Eu am învățat asta pe pielea mea. Succesul înseamnă disciplină, consecvență, ambiție și, foarte important, să nu uiți de unde ai plecat. Vreau să înțeleagă că faima nu te definește ca om. Contează caracterul, respectul față de ceilalți și felul în care te comporți atunci când nu te vede nimeni. Astea sunt lucrurile care rămân.

CANCAN: Cum reușiți să-i protejați de presiunea publicului și de expunerea mediatică, având în vedere că sunt copiii unor artiști cunoscuți?

ALEX VELEA: Încercăm să facem o diferență clară între viața noastră profesională și viața lor de copii. Faptul că noi suntem persoane publice nu înseamnă că și ei trebuie să trăiască în lumina reflectoarelor. Vrem să aibă o copilărie frumoasă, să se joace, să meargă la școală, să își facă prieteni și să se bucure de vârsta lor. Îi lăsăm să fie copii, fără presiunea de a demonstra ceva cuiva.

„Eu am învățat asta pe pielea mea”

CANCAN: Ce planuri aveți anul acesta de Halloween? Cum vă decorați casa și cum obișnuiți să sărbătoriți împreună cu cei mici?

ALEX VELEA: Aici Antonia este șefa. Ea este mare fan Halloween, așa că, în fiecare an, casa este decorată tradițional, cu tot felul de elemente scary. Arată spectaculos, iar copiii se bucură.

CANCAN: Ce proiecte pregătiți în perioada următoare, atât împreună, cât și separat? Aveți în plan surprize muzicale pentru fanii voștri până la finalul anului?

ALEX VELEA: Eu sunt mereu în studio și lucrez la muzică. Am proiecte personale la care țin foarte mult și îmi place să experimentez, să caut sound-uri noi și să vin cu lucruri diferite pentru publicul meu. În același timp, ne susținem reciproc în tot ceea ce facem și nu excludem nici proiectele împreună. Important este că avem energie, chef de muncă și multe idei pe care abia așteptăm să le transformăm în realitate. Am lansat de curând „Ne certăm să ne împăcăm” cu Antonia, iar fanii noștri au primit piesa foarte bine.

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