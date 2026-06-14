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Denise Iacobescu, mama Antoniei, a absolvit facultatea la aproape 60 de ani. Imagini emoționante de la festivitate

De: Andreea Stăncescu 14/06/2026 | 09:43
Mama Antoniei a terminat Facultatea de Psihologie / Sursa foto: Social media
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Antonia este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, astfel că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dincolo de succesul său profesional, cântăreața a vorbit de multe ori despre relația specială pe care o are cu mama sa, Denise Iacobescu, pe care o susține necondiționat în toate proiectele și planurile sale. Recent, aceasta i-a fost alături la festivitatea de absolvire a facultății. 

Antonia i-a fost alături mamei sale la un moment important din viață. Denise Iacobescu a participat la festivitatea de absolvire a Facultății de Psihologie din cadrul Universității Hyperion din București, marcând astfel încheierea unei etape importante. Alături de colegii săi, aceasta a apărut plină de emoție și entuziasm, bucurându-se de rezultatul muncii depuse în ultimii ani. Mândră de realizarea mamei sale, Antonia a ținut să îi transmită și un mesaj public pe rețelele de socializare.

„Felicitări mami. Te iubesc. Sunt mândră de tine”, a scris artista la secțiunea Insta Story.

Sursa foto; Instagram

Cu se se ocupă mama Antoniei

Drumul profesional al lui Denise Iacobescu a fost unul divers. După ce s-a întors din Statele Unite ale Americii împreună cu Antonia, în anul 2007, aceasta a încercat mai multe locuri de muncă și s-a adaptat de fiecare dată noilor provocări. În timp, a decis să își extindă orizonturile și să investească în educație, alegând să urmeze studii universitare într-un domeniu diferit de cele în care activase anterior.

De-a lungul anilor, Denise Iacobescu a avut numeroase ocupații, de la antreprenoriat și activități comerciale până la domeniul cosmeticii. Totodată, și-a cultivat pasiunile creative, fiind pasionată de pictură și de realizarea obiectelor hand-made. La un moment dat, aceasta a dezvoltat chiar și o mică afacere bazată pe brățări confecționate manual.

În prezent, mama cântăreței este activă și în mediul online, unde s-a construit o comunitate numeroasă de urmăritori. Prin postările sale, împărtășește aspecte din stilul său de viață și experiențele personale. Dincolo de activitatea profesională, ea rămâne o mamă și o bunică implicată.

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Ritualul pe care Antonia îl respectă cu sfințenie, pentru o viață liniștită. Obiectele care îi aduc fericire și noroc

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