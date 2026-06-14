Denise Iacobescu, mama Antoniei, a absolvit facultatea la aproape 60 de ani. Imagini emoționante de la festivitate

Antonia este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, astfel că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dincolo de succesul său profesional, cântăreața a vorbit de multe ori despre relația specială pe care o are cu mama sa, Denise Iacobescu, pe care o susține necondiționat în toate proiectele și planurile sale. Recent, aceasta i-a fost alături la festivitatea de absolvire a facultății.

Antonia i-a fost alături mamei sale la un moment important din viață. Denise Iacobescu a participat la festivitatea de absolvire a Facultății de Psihologie din cadrul Universității Hyperion din București, marcând astfel încheierea unei etape importante. Alături de colegii săi, aceasta a apărut plină de emoție și entuziasm, bucurându-se de rezultatul muncii depuse în ultimii ani. Mândră de realizarea mamei sale, Antonia a ținut să îi transmită și un mesaj public pe rețelele de socializare.

„Felicitări mami. Te iubesc. Sunt mândră de tine”, a scris artista la secțiunea Insta Story.

Cu se se ocupă mama Antoniei

Drumul profesional al lui Denise Iacobescu a fost unul divers. După ce s-a întors din Statele Unite ale Americii împreună cu Antonia, în anul 2007, aceasta a încercat mai multe locuri de muncă și s-a adaptat de fiecare dată noilor provocări. În timp, a decis să își extindă orizonturile și să investească în educație, alegând să urmeze studii universitare într-un domeniu diferit de cele în care activase anterior.

De-a lungul anilor, Denise Iacobescu a avut numeroase ocupații, de la antreprenoriat și activități comerciale până la domeniul cosmeticii. Totodată, și-a cultivat pasiunile creative, fiind pasionată de pictură și de realizarea obiectelor hand-made. La un moment dat, aceasta a dezvoltat chiar și o mică afacere bazată pe brățări confecționate manual.

În prezent, mama cântăreței este activă și în mediul online, unde s-a construit o comunitate numeroasă de urmăritori. Prin postările sale, împărtășește aspecte din stilul său de viață și experiențele personale. Dincolo de activitatea profesională, ea rămâne o mamă și o bunică implicată.

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