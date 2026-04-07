Ritualul pe care Antonia îl respectă cu sfințenie, pentru o viață liniștită. Obiectele care îi aduc fericire și noroc

Antonia este o persoană spirituală și asta s-a văzut de-a lungul anilor prin postările pe care le face. Ea i-a surprins pe fanii ei prin ultima postare făcută pe rețelele de socializare. Aceasta a arătat urmăritorilor colecția sa impresionantă de cristale. Semnificația lor este incredibilă.

Antonia este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Ea este admirată pentru vocea sa, pentru cum arată, dar și pentru felul în care gândește. Cântăreața este foarte spirituală și are o relație puternică cu Divinitatea. Ba mai mult, se folosește de o tehnică de care nu mulți știu. Aceasta are o colecție de cristale impresionantă, iar semnificația lor diferă de la o piatră la alta.

Ce cristale are Antonia

Soția lui Alex Velea este foarte activă pe rețelele de socializare. De curând, ea a postat pe pagina sa de Instagram, la secțiunea poveste, o imagine cu cele opt cristale pe care vedeta le deține. Antonia le folosește pentru a atrage ce e mai bun și mai frumos în viața ei cu ajutorul pietrelor. Ba mai mult, energia lor emană calmitate, fericire și noroc. De asemenea, fiecare dintre acestea au un rol esențial.

Sfera portocalie este din calcit portocaliu. Este plin de energie și vitalitate. Principalul său efect este liniștirea mentală și a somnului . Cristalul roz din imagine este din calcit roz sau cobalt roz și este asociat cu iubirea. Acesta ajută la armonie în relații și deschiderea inimii. Turnul verde este, de fapt, aventurin verde care este simbolul norocului. Este folosit adesea pentru prosperitate și pentru a atrage abundența financiară și nu numai. Inima albă este selenitul care are rol de curățare energetică. Este perfect pentru meditație și menținerea unei energii clare. Inima verde cu portocaliu combină proprietățile Onixului și a Aragonitului verde. El ajută la echilibrul emoțional și stabilitate. Cei care au nevoie de claritate în decizii pot apela la ajutorul acestui cristal. Cel mic albastru este Lapis Lazuli este pentru claritate și intuiție. Persoanele care au nevoie de o comunicare mai eficientă trebuie să facă rost de Lapis Lazuli. Ultimul cristal este turnul mov deschis. Acesta este Ametist Chevron, iar rolul lui este de a avea liniște interioară, dar și să sprijine luarea deciziilor.

