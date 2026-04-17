Andreea Raicu a reacționat dur după ce frații Velea au scos o piesă cu versuri care au revoltat-o. Săgeți către Alex și Antonia

Piesa „Mamasita” lansată de frații Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, a devenit subiect de mare dezbatere printre ascultători. Andreea Raicu se numără printre cei care spun că au înțeles mesajul dincolo de versuri, interpretând mai profund ceea ce puștii transmit.

Nici bine nu au făcut primii pași în industria muzicală din România că frații Velea au început deja să stârnească reacții puternice în rândul criticilor și al publicului. Apariția lor a atras atenția nu doar prin stilul muzical abordar, ci și prin semnificația versurilor pe care le cântă.

Andreea Raicu: ”Nu m-a șocat, ci m-a durut”

În centrul discuțiilor se află piesa „Mamasita”, care a împărțit publicul în două categorii. Unii consideră o alegere inspirată, cu un puternic potențial, în timp ce alții privesc mesajul melodiei cu tristețe, punând sub semnul întrebării felul în care tânăra generație va percepe mesajul transmis.

Într-o postare pe social media, Andreea Raicu a explicat faptul că mesajul ei nu trebuie să fie interpretat ca pe un atac direct, ci ca pe un moment de conștientizare despre efectul pe care anumite mesaje îl pot avea asupra tinerilor.

„Am ascultat astăzi piesa «Mamacita», lansată de Frații Velea în care se vorbește despre o fetiță de 8 ani și spun, la un moment dat, ceva de genul «mă duc să o fac a mea». Și recunosc că m-a întristat. Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă cât de normal pare. E genul de replică pe care o auzi peste tot: în piese, în glume, între oameni și nici nu te mai oprești asupra ei. Dar când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze. Pentru că, dincolo de inocență, e acolo un mesaj pe care îl învățăm foarte devreme: că o fată poate fi «a cuiva», că poate fi cucerită, luată, revendicată.

Și, fără să ne dăm seama, ajungem să legăm valoarea unei fete de faptul că poate fi dorită, aleasă, revendicată de cineva. Nu e despre copil, el doar repetă ce vede și ce aude, dar e despre noi, despre cultura în care creștem și despre limbajul pe care îl normalizăm fără să ne mai dăm seama.

La 8 ani, un copil nu ar trebui să reproducă dinamici de seducție sau de posesie, și totuși se întâmplă. Nu pentru că e ceva în neregulă cu el, ci pentru că fetele sunt sexualizate prea devreme, pentru că relațiile sunt prezentate ca jocuri de putere, iar dorința ajunge să fie confundată cu posesia”, a scris Andreea Raicu pe social media.

De asemenea, Andreea Raicu a subliniat importanța „valorilor” pe care versurile melodiei le promovează. Ea consideră că încă de la o vârstă fragedă fetele sunt sexualizate mult prea drevreme, crescând astfel cu ideea inconștientă că valoarea lor poate fi obținută exclusiv din exterior, de cât de mult sunt dorite, nicidecum din interior sau pe baza unor valori sănătoase.

„Sunt lucruri pe care le vedem peste tot, atât de des încât devin invizibile. Și poate că exact asta e problema. Faptul că nu le mai vedem. Că nu le mai simțim. Că nu le mai punem sub semnul întrebării. Pentru că, inconștient, fetele cresc cu ideea că trebuie să fie dorite, alese, validate, că valoarea lor vine din cum sunt privite și din cât de mult sunt dorite. Și mult mai rar cresc cu ideea că ele aleg, că ele decid, că nu aparțin nimănui.

Nu este un spațiu real de egalitate, ci, de multe ori, un raport foarte fin de subordonare, atât de subtil încât nici nu îl mai observăm. Un raport în care una este privită, iar celălalt alege, una așteaptă, iar celălalt decide, nu pentru că cineva ne-a spus asta direct, ci pentru că am crescut într-o cultură care repetă aceste mesaje din nou și din nou, până devin normale.

Nu este un atac, este doar un moment de conștientizare. Poate că schimbarea nu vine din gesturi mari, ci din lucrurile mici pe care alegem să nu le mai ignorăm”, a concluzionat Andreea Raicu.

Cu ce probleme și-a început Ruxandra Luca anul. Vedeta de la Neatza și-a spus oful: „E o perioadă mai complicată pentru noi”

Andreea Raicu, mărturisiri emoționante după ce a ajuns de urgență la spital cu mama ei: „Am simțit o durere care mi-a străpuns stomacul”