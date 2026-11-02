Un complex de evenimente din București, mistuit de flăcări! Intervenție de amploare a pompierilor

Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un complex de evenimente din Sectorul 4 al Bucureștiului, focul cuprinzând o mare parte din construcție și amenințând să se extindă la imobilele din apropiere. Pompierii au mobilizat numeroase echipaje pentru a limita propagarea flăcărilor și pentru a împiedica producerea unor pagube și mai mari.

Intervenția a început după ce primele echipaje de salvare au ajuns la locul incidentului și au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață extinsă. Flăcările se propagaseră deja la nivelul structurii, iar riscul ca acestea să cuprindă și alte clădiri din vecinătate era unul ridicat.

Incendiu puternic în București

Potrivit informațiilor transmise de autorități, complexul este format din opt corpuri de clădiri și anexe, dintre care cinci au fost afectate de incendiu. Configurația construcției, cu mai multe saloane și spații alipite, a contribuit la răspândirea rapidă a focului, îngreunând totodată operațiunile desfășurate de salvatori.

Un alt factor care a influențat evoluția incendiului a fost vântul, acesta favorizând propagarea flăcărilor către alte zone ale complexului. Pompierii au fost nevoiți să acționeze simultan pentru stingerea focului și pentru protejarea clădirilor aflate în imediata apropiere.

La intervenție au fost mobilizate forțe importante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Dispozitivul de intervenție a inclus 12 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, echipaje specializate pentru descarcerare, precum și membri ai Detașamentului Special de Salvatori.

De asemenea, la fața locului au fost trimise echipaje SMURD, pregătite să acorde asistență medicală în cazul în care situația ar fi impus acest lucru. Intervenția a presupus utilizarea mai multor categorii de tehnică și echipamente, având în vedere amploarea incendiului și pericolul de extindere.

Din fericire, până la cele mai recente informații comunicate de autorități, nu au fost înregistrate victime. De asemenea, nicio persoană nu a solicitat îngrijiri medicale în urma incidentului.

Un element important este faptul că incendiul a izbucnit în afara programului de funcționare a salonului de evenimente. Astfel, în momentul producerii incidentului, în interiorul spațiului nu se desfășurau activități cu public, ceea ce a redus riscul ca persoane să fie surprinse de flăcări.

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