Detaliul spectaculos din casa Loredanei Chivu. Are o încăpere doar pentru marea ei pasiune

Loredana Chivu a făcut o dezvăluire surprinzătoare în semifinala Asia Express, acolo unde concurenții au fost provocați să răspundă la întrebări despre coechipierii lor. Vedeta a vorbit deschis despre una dintre cele mai mari pasiuni ale sale și despre colecția impresionantă pe care a construit-o de-a lungul anilor.

În cadrul unei probe speciale din semifinala Asia Express, concurenții au fost puși în situația de a oferi detalii despre viața personală și preferințele colegilor de echipă. Momentul a scos la iveală o latură mai puțin cunoscută a Loredanei Chivu, care a mărturisit că este pasionată de parfumuri și că deține o colecție impresionantă.

Cea mai mare pasiune a Loredanei Chivu

În timpul jocului coordonat de Irina Fodor, Ana Maria Mocanu a fost întrebată care este cea mai mare „fiță” a colegei sale. Răspunsul a venit rapid, aceasta indicând pasiunea Loredanei Chivu pentru parfumuri.

Vedeta a confirmat imediat răspunsul și a explicat că hobby-ul său a depășit de mult nivelul unei simple pasiuni. De-a lungul timpului, ea a adunat un număr impresionant de sticle de parfum, transformând colecționarea acestora într-o adevărată preocupare.

O colecție de 360 de parfumuri și o cameră special amenajată

Loredana Chivu a dezvăluit că deține nu mai puțin de 360 de parfumuri, pe care le păstrează într-un spațiu special amenajat pentru această colecție.

Concurenta de la Asia Express a explicat că investește constant în această pasiune și că fiecare parfum are o valoare aparte pentru ea. Tocmai din acest motiv, nu ia în calcul să renunțe la vreunul dintre exemplarele pe care le-a strâns în timp.

„Am 360 de parfumuri. Eu sunt colecționară, îmi plac mult, am o cameră specială făcută pentru ele. Nu aș vinde niciodată, nu există. Nu vând parfumuri, mai bine vând un rinichi! Am strâns, de o viață strâng la ele”, a declarat Loredana Chivu, la Asia Express.

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