Ana Mocanu a jignit-o grav pe Loredana Chivu la Asia Express! Cele două prietene s-au certat crunt: „Vezi cum vorbești”

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au avut un schimb tensionat de replici la Asia Express, după o probă aparent simplă care le-a pus la încercare răbdarea și colaborarea. O serie de fotografii realizate pentru îndeplinirea unei misiuni a declanșat un conflict care a escaladat rapid, cele două concurente ajungând să își reproșeze comportamentul și atitudinea din timpul competiției.

O probă care presupunea realizarea unui selfie în care să apară ambele concurente și un cilindru indicat de misiune a generat tensiuni între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Nemulțumirile s-au acumulat pe măsură ce fotografiile nu păreau să respecte cerințele impuse, iar diferențele de opinie privind modul în care trebuia abordată sarcina au dus la o ceartă deschisă.

O probă aparent simplă a aprins conflictul dintre cele două concurente

Totul a început în momentul în care cele două au încercat să realizeze fotografia cerută de organizatori. Loredana considera că focusul trebuie să fie pe îndeplinirea corectă a misiunii și pe vizibilitatea cilindrului în imagine, în timp ce dificultățile întâmpinate la realizarea fotografiilor au amplificat stresul acumulat pe parcursul cursei.

În timpul probei, dialogul dintre cele două a devenit din ce în ce mai tensionat.

Ana Mocanu: „Hai mă, nu mai face figuri tu, mai ales pe burta goală.” Loredana Chivu: „Nu fac, frate. Astea nu sunt figuri. Tu faci figuri că nu te vezi într-o poză.” Ana Mocanu: „Faci figuri pe burta goală, vezi cum vorbești.” Loredana Chivu: „Păi vezi cum vorbești, că nu-ți permiți să mă jignești. Eu așa o văd, ca pe o jignire. «Figuri pe burta goală»… Dacă voi o vedeți altfel, nu știu. Eu așa am simțit-o.”

Loredana Chivu s-a simțit jignită de remarcile Anei

Potrivit declarațiilor făcute ulterior, Loredana Chivu a explicat că principala sursă a frustrării sale a fost faptul că fotografiile realizate nu reflectau ceea ce își propusese echipa să obțină.

„Ideea este că eu m-am enervat foarte tare pentru că, făcând pozele, mi-am dat seama că ea ieșea în toate fotografiile. Dacă vă uitați la poze, se vede doar ea. Eu aproape că nu mă vedeam din cauza blițului. Practic, eu nu am ieșit deloc în poze, deși am făcut șapte poze”.

În timpul încercărilor de a finaliza misiunea, cele două au continuat să discute în contradictoriu, inclusiv despre modul în care trebuia realizat cadrul.

„Stai așa, că nu trebuie să ne vedem noi mai mult. Trebuie să se vadă mai mult cilindrul. Hai, avem șase poze.”

Schimbul de acuzații a continuat după încheierea probei

După momentul tensionat, Ana Maria Mocanu și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul partenerei sale, afirmând că atmosfera dintre ele devenise tot mai dificilă.

„M-am săturat, să știi, de figurile tale. Nu pot să lucrez așa cu tine. De dimineață ai urlat încontinuu. Auzi replici! Dar unde suntem? E concurs între noi?”, i-a spus Ana Maria Mocanu prietenei sale.

Replica Loredanei Chivu nu a întârziat să apară, concurenta susținând că și-a dorit doar să ducă la capăt misiunea și că s-a simțit nedreptățită de acuzațiile primite.

„Tu nu ai ce căuta în Asia Express. Tu ești olimpică, de ce nu ai făcut totul singură? Tu ești olimpică pe ultimul loc. Eu vreau să evit cearta, eu mi-am văzut de misiune, tu m-ai jignit. Ai probleme la cap, nu ți-am urlat”, a spus Loredana Chivu la Asia Express.

CITEŞTE ŞI: Cum arătau Loredana Chivu și Ana Mocanu pe vremea când erau asistente la Un Show Păcătos. Imagini de mult uitate cu cele două concurente de la Asia Express 2026

Scandal la Asia Express! Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, în conflict cu Mirela Retegan