Scandal la Asia Express! Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, în conflict cu Mirela Retegan

Tensiunile au atins un nou nivel în competiția Asia Express 2026, după ce lupta pentru amuleta cu numărul 7 s-a transformat într-un moment tensionat între două echipe. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost nemulțumite de comportamentul Mirelei Retegan în timpul probei, considerând că aceasta a încercat să le încurce prin zgomotul făcut în apropierea lor. De cealaltă parte, mama Mayei a privit gestul drept o tactică menită să îi ofere un avantaj în fața adversarelor.

Competiția devine tot mai dificilă pentru concurenții rămași în cursă, iar presiunea probelor își pune amprenta asupra relațiilor dintre participanți. Miza este cu atât mai mare cu cât fiecare amuletă poate conta în parcursul echipelor, iar diferențele dintre concurenți se pot reduce la câteva secunde.

Cum a izbucnit conflictul dintre cele două echipe la Asia Express

În ediția recentă a emisiunii, echipele formate din Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, respectiv Mirela Retegan și Maya, s-au confruntat într-o probă pentru obținerea celei de-a șaptea amulete. Cele două echipe au încercat să îndeplinească sarcinile cât mai repede, însă finalul jocului a fost marcat de o diferență foarte mică între participante.

Mirela Retegan și Maya au reușit să ajungă înaintea adversarelor lor, adjudecându-și victoria la o distanță de numai câteva secunde. Rezultatul nu a fost însă singurul lucru care a atras atenția în timpul confruntării. Modul în care s-a desfășurat ultima parte a probei a provocat nemulțumiri în echipa rivală.

Ana Maria Mocanu s-a arătat deranjată de faptul că Mirela Retegan a ridicat vocea în apropierea lor, chiar în momentele în care încercau să ducă misiunea la bun sfârșit. Gălăgia le-ar fi afectat concentrarea, iar concurentele au considerat că intervenția adversarei a contribuit la pierderea avantajului pe care îl aveau.

„Doamna Retegan, astăzi, a prins voce să țipe. Nu eram foarte concetrate la ceea ce făceam și auzeam în fundal țipete de la doamna raggaeton, care ea a spus că nu țipă. Îmi pare rău de avantaj și că am pierdut în fața doamnei raggaeton”, a afirmat Loredana Chivu, la Asia Express. „Urlatul de la final a fost strategie clară, pentru că eu mi-am dat seama că în toate jocurile în care jucam lângă ele sau Valerie, urletele lor mă distrăgeau”, a spus și Mirela Retegan. „Eu nu v-am deconcentrat pe dumneavoastră”, a mărturisit Ana Maria Mocanu.

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